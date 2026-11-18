باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین آیین نکوداشت شهدای قهرمان با عنوان سرو‌های سرخ به منظور تجلیل از فرماندهان، دانشمندان و شهدای والامقام استان فارس در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و نیز پاسداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد برگزار شد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و پاسداشت حماسه‌آفرینی فرزندان این سرزمین، از دست‌اندرکاران این رویداد فاخر و حماسی تقدیر و اظهار کرد: به سهم خود صمیمانه از برگزارکنندگان این مراسم سپاسگزارم؛ چرا که استمرار یاد شهدا و گام برداشتن در مسیر خط سرخ شهادت، مایه مباهات و افتخار همگان است.

او با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان نسل‌های امروز با آرمان‌های شهدا تصریح کرد: حفظ ارتباط عمیق جامعه با خانواده‌های معزز شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، ضامن بقای هویت انقلابی و تضمین‌کننده پویایی نسل‌های آینده در مسیر تعالی و ارزش‌های والای اسلامی است.

شهردار کلان‌شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، پشتوانه اصلی حرکت پرشتاب کشور به سمت پیشرفت، اقتدار همه‌جانبه و حراست از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

گفتنی است، تکریم و پاسداشت ارزش‌های مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همواره به عنوان قطب‌نمای حرکت جامعه در مسیر تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دارد.

منبع: شهرداری شیراز