\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0686\u06cc\u0646\u060c \u0622\u0633\u06cc\u0627-\u0627\u0642\u06cc\u0627\u0646\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0646\u0642\u0634 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0634\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0686\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628\u060c \u062f\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n