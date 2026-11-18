باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» که ۲هزار و ۲۴۶ شاکی دارد، پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاحاتی تأیید شد.

موضوع این پرونده، جذب سپرده‌های مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت غیرقانونی یک شرکت در دزفول بود.

دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت متهمان، در مورد نحوه رد مال تصریح کرد که رد مال به شاکیان باید بر مبنای نرخ روز پرداخت و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود.

متهمان پرونده: هادی وثوق‌زاده فرزند رحمن/ شرکت آتیه سازان مهر اکرام با مدیر عاملی و رئیس هیئت مدیره هادی وثوق‌زاده.

بر اساس دادنامه صادره، متهم اصلی پرونده علاوه بر رد مال به شاکیان، به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیت‌های شغلی مرتبط محکوم شده و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.