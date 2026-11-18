باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) اعلام کرد هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه با میانگین ۱۰۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ استانداری با عدد ۱۰۴، انقلاب ۱۲۴، بزرگراه خرازی ۱۲۵، رهنان ۱۱۴، فیض ۱۱۶، میرزا طاهر ۱۳۴ و ولدان ۱۱۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه ملک شهر با عدد ۱۵۲، کردآباد ۱۵۱ و محور شرق اصفهان ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۳، پارک زمزم ۸۷، خیابان‌های رودکی و پروین اعتصامی با عدد ۹۵، دانشگاه صنعتی با عدد ۶۳، علوم پزشکی اصفهان ۹۰، زینبیه ۵۸، سپاهان‌شهر ۷۷، فرشادی ۹۸، کاوه ۸۸، شهرک منتظری ۸۲ AQI قابل قبول است‌.