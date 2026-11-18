باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران، در رادیو اقتصاد با هشدار درباره عرضه شوینده‌های فله‌ای در برخی مراکز فروش، اعلام کرد: نتایج اولیه آزمایش نمونه‌های برداشت‌شده از این محصولات، از نظر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی با استانداردهای مربوط مطابقت ندارد.

فدوی، با اشاره به عرضه شوینده‌های فله‌ای در برخی میادین میوه و تره‌بار اظهار کرد: به‌طور کلی، محصولات شوینده‌ای که به‌صورت فله عرضه می‌شوند، مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیستند و نمی‌توان آن‌ها را محصولات دارای تأییدیه استاندارد دانست.

وی افزود: در پی عرضه این محصولات، سازمان استاندارد از سه نوع شوینده فله‌ای نمونه‌برداری کرده است که نتایجاولیه آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی آن‌ها مردود بوده و با الزامات استاندارد مطابقت ندارد. نتایج آزمایش‌های میکروبی نیز پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

فدوی با تأکید بر ضرورت آگاهی مصرف‌کنندگان درباره کیفیت محصولات شوینده گفت: یکی از مشکلات اصلی عرضه فله‌ای محصولات، از بین رفتن امکان ردیابی کالا و شناسایی تولیدکننده و مسئول پاسخ‌گویی در قبال کیفیت آن است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به احتمال بروز آسیب‌های پوستی و سایر مشکلات ناشی از مصرف محصولات فاقد کیفیت و تأییدیه‌های لازم، از مردم خواست در خرید شوینده‌ها به مشخصات محصول، هویت تولیدکننده و مجوزهای قانونی توجه کنند.

وی همچنین درباره امکان عرضه محصولات شوینده در بسته‌بندی‌های جایگزین یا استفاده مجدد از ظروف بزرگ برای کاهش هزینه‌ها توضیح داد: این شیوه‌ها در صورت هماهنگی قبلی و قرار گرفتن تحت نظارت سازمان استاندارد امکان‌پذیر است؛ چراکه شوینده‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند و عرضه آن‌ها باید در چارچوب ضوابط و کنترل‌های قانونی انجام شود.

فدوی با بیان اینکه تولیدکنندگان معتبر می‌توانند برای کاهش هزینه بسته‌بندی از روش‌های جایگزین استفاده کنند، پیشنهاد داد افزایش حجم بسته‌بندی محصولات نیز به‌عنوان راهکاری برای کاهش سهم هزینه بسته‌بندی در قیمت نهایی کالا مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از پیگیری موضوع و اطلاع‌رسانی نتایج نهایی آزمایش‌ها به مردم خبر داد و اعلام کرد پس از تکمیل بررسی‌ها، نتایج به شهرداری تهران نیز اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در زمینه ساماندهی عرضه این محصولات انجام شود.