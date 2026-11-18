باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان شاخص هوای شهر تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۹ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته از ساعت هفت دیروز تا هفت امروز هم براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما