باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، در ادامه سلسله نظارت‌های میدانی، به همراه مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، به‌صورت سرزده از انبار مرکزی محل ذخیره سازی کود شیمیایی بازدید کرد.

این بازدید با هدف نظارت بر شبکه تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان انجام شد و طی آن، آخرین وضعیت موجودی کود شیمیایی، نحوه و کیفیت انبارداری، فرآیند توزین و چگونگی توزیع این محصول راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: رعایت الزامات قانونی و استاندارد‌های مربوط به نگهداری و توزیع کود شیمیایی ضروری است و روند توزیع این نهاده باید به‌صورت مستمر پایش شود تا دغدغه‌های کشاورزان در سطح استان برطرف شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی از عوامل کلیدی افزایش بهره‌وری تولید و حمایت از کشاورزان است، افزود: نظارت دقیق بر این فرآیند نقش مهمی در جلوگیری از بروز تخلفات و اطمینان از دسترسی به‌موقع بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز دارد.

بازرس کل استان کردستان یادآور شد: شهروندان اطمینان داشته باشند که نظارت‌های میدانی و سرزده، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم و تأمین کالا‌های اساسی، همواره در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد.

حیدری همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در تقویت نظارت همگانی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سوءجریان و نارسایی، موارد را گزارش دهند تا زمینه برخورد با فساد و صیانت از حقوق عمومی فراهم شود.