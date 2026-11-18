باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که روز سه‌شنبه، در پی فراخوان اتحادیه‌های کارگری برای برگزاری اعتصاب جدید با هدف مطالبه افزایش دستمزدها، ۱۴۶ هزار نفر در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

در مقابل، اتحادیه‌های کارگری شمار شرکت‌کنندگان در این اعتراضات را بیش از ۵۰۰ هزار نفر اعلام کردند که ۱۷۵ هزار نفر از آنها در پاریس، پایتخت فرانسه، حضور داشتند.

دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان و شماری از کارکنان بخش خصوصی نیز در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی به این تجمعات پیوستند؛ اعتراضاتی که با وجود تلاش دولت برای کاهش تنش‌ها برگزار شد.

پیش‌تر از ۵.۸ میلیون کارمند بخش عمومی خواسته شده بود در این اعتراضات مشارکت کنند؛ این فراخوان پس از آن صادر شد که مذاکرات روز جمعه گذشته با سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، نتوانست مطالبات اتحادیه‌های کارگری برای افزایش عمومی دستمزد‌ها را تأمین کند. این مطالبات پس از افزایش حداقل دستمزد در بخش خصوصی در هفته گذشته مطرح شده است.

منبع: النشره