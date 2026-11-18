باشگاه خبرنگاران جوان- جامعه ورزشی ایران امروز با خبر درگذشت مهدی اربابی، پیشکسوت محبوب و بزرگوار، به سوگ نشست. مرحوم اربابی که در سال‌های اخیر با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در حالی از دنیا رفت که نامی نیک و اصیل از خود در میان ورزشکاران و مسئولان به جا گذاشته بود.

در ماه‌های اخیر، وی با مسئولان ارشد ورزش کشور ارتباطی صمیمانه و انسانی داشت؛ به‌طوری که دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سه ماه پس از آغاز به کار خود، با اطلاع از وضعیت بیماری ایشان، با حضور در منزل مرحوم از وی عیادت کرد.

در بازخوردی که نشان از اصالت و بزرگواری این پیشکسوت داشت، تنها سه هفته پس از آن دیدار، مهدی اربابی با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر دنیامالی دیدار کرد. این دیدار متقابل، نمادی از تواضع و کرامت اخلاقی این بزرگ مرد ورزشی بود که امروز با رفتنش، جای خالی آن را در دل ورزشگران احساس خواهیم کرد.







