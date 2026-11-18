باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حامی امروز ۲۷ آبان در جلسه شورای مسکن بروجرد با اشاره به اجرای الگوی گروه ساخت به عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف طرح‌های دارای تأخیر نهضت ملی مسکن اظهارکرد: با اجرای این طرح، زمینه خانه‌دار شدن ۴۶۴ متقاضی که طرح‌های انبوه‌سازی آنها به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده است، فراهم می‌شود.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در بروجرد گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، تأمین زمین مناسب، اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی و تأیید شورای مسکن استان، امکان واگذاری زمین به ۴۶۴ متقاضی در قالب گروه ساخت فراهم شده است

حامی با اشاره به تفاوت این شیوه با الگوی انبوه‌سازی افزود: در روش گروه ساخت، قطعات مستقل مسکونی به متقاضیان واگذار می‌شود تا فرآیند ساخت‌وساز با مشارکت خود آنها انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع زمین، اولویت واگذاری با متقاضیانی است که طرح‌های انبوه‌سازی تعریف‌شده برای آنها به دلایلی از جمله موانع حقوقی و تعارضات مالکیتی با تأخیر مواجه شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: این الگو با هدف جبران عقب‌ماندگی ایجادشده در اجرای طرح‌ها طراحی شده و ظرفیت استفاده از توان کارگزاران و تعاونی‌های سازنده نیز برای پیشبرد فرآیند‌های اجرایی در آن پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان از متقاضیان گعت: این اداره‌کل ضمن نظارت بر فرآیند‌های اداری و اجرایی، برای پیگیری و فراهم‌سازی مقدمات لازم از جمله برقراری تسهیلات بانکی، تهیه نقشه‌های ساختمانی، صدور پروانه ساخت و سایر امور مرتبط، همکاری و مساعدت لازم را انجام خواهد داد.

حامی ابراز امیدواری کرد با اجرای الگوی گروه ساخت و مشارکت و هم‌افزایی متقاضیان، روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در بروجرد شتاب بیشتری بگیرد و زمینه خانه‌دار شدن این تعداد متقاضی فراهم شود.

منبع: راه و شهرسازی لرستان