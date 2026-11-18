باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی آموزش و پرورش ضوابط نحوه محاسبه معدل کتبی دانش‌آموزانی را که دارای درس یا دروس نهایی انتخابی یا افتاده در شهریورماه ۱۴۰۵ بوده‌اند، تعیین و ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه که در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ مطرح و به تصویب رسیده است، نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در نوبت‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برای فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور در محاسبه معدل کتبی لحاظ خواهد شد.

مطابق مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، نتایج آزمون‌های درس یا دروس نهایی پایه دوازدهم که در خرداد و شهریورماه برگزار شده و آزمون‌هایی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، در محاسبه معدل کتبی فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور محاسبه خواهد شد.

امکان شرکت مجدد در امتحانات دی‌ماه برای دانش‌آموزان مردود

در بخش دیگری از این مصوبه، شرایط شرکت مجدد دانش‌آموزان در آزمون‌های نهایی دی‌ماه مشخص شده است.

بر این اساس، صرفاً دانش‌آموزان مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد که پیش از این حداقل یک‌بار در آزمون درس یا دروس نهایی پایه دوازدهم شرکت کرده و موفق به کسب حدنصاب قبولی نشده‌اند، مجاز هستند در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ درس یا دروس مربوط را انتخاب کنند و در دی‌ماه ۱۴۰۵ در آزمون آن شرکت کنند.

این مصوبه تأکید دارد سایر افراد باید در آزمون درس یا دروس مذکور که در خردادماه به‌صورت نهایی برگزار می‌شود، شرکت کنند؛ بنابراین امکان انتخاب درس و شرکت در آزمون نهایی دی‌ماه برای همه دانش‌آموزان و داوطلبان فراهم نیست و این فرصت صرفاً به افرادی اختصاص دارد که پیش‌تر حداقل یک‌بار در آزمون نهایی پایه دوازدهم شرکت کرده و حدنصاب قبولی را به دست نیاورده‌اند.

بازبینی فرآیند تصحیح اوراق امتحانات شهریور و دی‌ماه ۱۴۰۵

شورای عالی آموزش و پرورش در بخش دیگری از مصوبه خود، بر ضرورت نظارت بر فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی تأکید کرده است.

بر این اساس، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت آموزش متوسطه، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش و اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشکیل می‌شود.

این کارگروه موظف است با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، فرآیند تصحیح اوراق امتحانات شهریور و دی‌ماه سال ۱۴۰۵ را مورد بازبینی قرار دهد و هرگونه تخلف در فرآیند تصحیح را شناسایی و گزارش کند.

در واقع، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش علاوه بر تعیین ضوابط محاسبه معدل کتبی و مشخص کردن گروه‌های مجاز برای شرکت در آزمون نهایی دی‌ماه، بر بازبینی فرآیند تصحیح اوراق امتحانی و شناسایی تخلفات احتمالی نیز تأکید دارد.