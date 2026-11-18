باشگاه خبرنگاران جوان - رسانۀ آمریکایی نیویورک‌تایمز که در چند سال اخیر رسماً به بخشی از طراحی ضدامنیتی ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران تبدیل شده است، در جدیدترین اقدام ضدایرانی خود در پی مشروعیت‌بخشی به حمله به سدها و زیرساخت‌های آب شرب کشور تبدیل شده است.

فارغ از ادعای مطرح‌شده در این گزارش که از قضا با واکنش منفی اهل فن و علم مواجه شده، اما اقدام را باید در راستای عملیات روانی چند سال اخیر این رسانه توصیف کرد. خروجی این رسانه، به‌خصوص در دو سال اخیر، نشان می‌دهد بخشی از تولیدات آن در چارچوب دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا عمل کرده و بخشی از طرح کلان آنهاست.

منطق و مسیری که این رسانۀ انگلیسی‌زبان در پیش گرفته، بسیار مشابه یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان ضدایرانی است. شباهتی که البته نه از سر اتفاق است، نه تصادف و توهم توطئه. منطق عملیات رسانه‌ای هر دو، اتصال مستقیم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیلی-آمریکایی است. اتصالی که البته در مورد رسانۀ معاند فارسی‌زبان خیلی زود دُم خروسش بیرون زد.

نیویورک‌تایمز در رابطه با مسائل مربوط به ایران، در همان مدل و منطق رسانه‌ای حرکت می‌کند که اینترنشنال در انتهای آن فروشگاه دو نبش دروغ و جعل خبر و روایت‌پردازی‌های کینه‌توزانه و احمقانه زده است. از این جهت، این آخرین اقدام این رسانۀ آمریکایی نخواهد بود.

هرچند دست دشمن ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی در این طرح احمقانه و مشروعیت‌بخشیدن به حمله به تأسیسات حیاتی کشور آن‌قدر مشخص است که افکار عمومی فارسی‌زبان داخل و خارج کشور فریب آن را نخورده، اما این واقعیت منافی آن است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این خطر و خطرهای مشابه ساکت نشسته تا به دنبال بردن کاپ اخلاق جنگ باشد.

جمهوری اسلامی ایران هر نوع دست‌درازی و تعدی مجدد دشمن را با پاسخ سخت‌تر و سنگین‌تر جواب خواهد داد. تهران اگر در جنگ ۴۰ روزه به دلیل بعضی مسائل، رعایت بعضی مسائل را کرده و خویشتن‌داری‌هایی در نوع پاسخ به تجاوز دشمن از خود نشان می‌داد، در درگیری احتمالی بعدی هیچ خط قرمزی در دفاع از خود ندارد و نخواهد داشت.

دیدار ۹ آبان فرماندهان نظامی کشور با فرماندۀ کل قوا تقریباً تکلیف طراحی ایران برای دور بعدی درگیری را مشخص کرده است. مرور سرفصل‌های این دیدار از آن جهت مهم است که نه‌تنها سطح مطالبه از نیروهای نظامی و مسلح کشور را برای مقابله‌به‌مثل با دشمن ارتقا داده، بلکه بعضی ملاحظات و خویشتن‌داری‌های پیشین را هم تغییر داده است.

از همین جهت هم رفتار و واکنش ایران در دور بعدی و احتمالی درگیری، به‌شدت متفاوت خواهد بود با آنچه که دشمن در جنگ ۴۰ روزه مشاهده کرد. همین قاعده را می‌توان به سطوحی تعمیم داد که دشمن با اقداماتی مانند گزارش اخیر نیویورک‌تایمز در پی زمینه‌سازی و مشروعیت‌بخشی به آن است.

با همۀ اینها، اما جمهوری اسلامی ایران معطل اجرایی‌شدن تهدید دشمن هم نمانده است. در راستای اجرایی‌شدن دستورات فرماندۀ قوا در همان دیدار ۹ آبان، فهرست بانک اهداف نیروهای مسلح به‌روز شده است.

در این فهرست، سدها، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها، پست‌های برق، خطوط انتقال انرژی، میادین نفت و گاز و زیرساخت‌های حیاتی و مهم در اطراف هر پایگاه آمریکایی جای گرفته و مقدمات لازم برای اجرایی‌شدن و زیر ضربه رفتن آنها تدارک دیده شده است.

حماقت دشمن است که مشخص می‌کند آیا فهرست جدید نیروهای مسلح ایران راهی قرارگاه‌های عملیاتی خواهند شد یا نه.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران