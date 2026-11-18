باشگاه خبرنگاران جوان - علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «تهران ۲۰» درمورد شرایط صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو یکی از صنایع راهبردی و در زنجیره صنایع تولید است و اشتغال‌زایی دارد که صنایع فلزی و پتروشیمی و قطعه‌سازی می‌توانند نقش مهمی در صنعت خودرو داشته باشند. امّا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به حمایت‌های چند دهه‌های گذشته، وضعیت تولید خودروی کشور با چنین شرایطی رو‌به‌روست و هنوز تکنولوژی روز در خودرو‌های کشور مشاهده نمی‌کنیم و بخش پژوهش‌محور بودن تولید خودرو که می‌تواند یکی از موضوعات بسیار مهم باشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

حدادی ادامه داد: حمایت از تولید داخل ضروری است، امّا نباید به این معنا باشد که رقابتی در این صنعت وجود نداشته باشد و خودروسازان کشور باید پاسخگویی لازم را داشته باشند و ما در کمیسیون صنایع جلسه‌های متعددی برای کیفیت‌بخشی داشته‌ایم. زیرا دخالت‌های خاصی در خصوص تولید خودرو صورت می‌گیرد و رقابت واقعی وجود ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: یکی از مصوبات در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای ایجاد توازن و رقابت‌پذیری، موضوع واردات بوده است و باید بررسی کنیم دلیل این که واردات نتوانسته‌اند در بخش مهم قیمت‌ها تأثیرگذار باشند چیست؟

در ادامه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: به طور طبیعی باید سالانه یک و نیم میلیون خودرو تولید کنیم و در برنامه آخر سال ۴۰۸ گفته شده است که ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود. در نتیجه، میزان خودروی فرسوده بیشتر می‌شود که این نشان می‌دهد اصل برنامه دارای اشکال است و به ظاهر، سال گذشته به ۳۵۰ هزار خودروی اسقاطی دست پیدا کردند و به برنامه رسیدند. امّا سوال این که قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ و در این ۵ سال چه نتیجه‌ای داشته است؟

در ادامه، حدادی در این خصوص گفت: مجلس قانون‌گذار است و صاحبان صنعت خودرو از جمله وزارت صمت وظیفه دارند که قانون را اجرا کنند و یکی از محور‌هایی که انحراف در بخش قانون‌گذاری و یا علت اجرا نشدن قوانین کشور است این است که قانون‌گذار، قانونی را مصوب می‌کند و یا تأخیر در آیین‌نامه‌ها و یا انحراف در آیین نامه‌های اجرایی است که مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در بخش تولید بدنه خودرو عقب‌ماندگی بسیاری وجود دارد. چرا به جای حمایت از تولید داخل، از واردات حمایت می‌کنیم و تعرفه‌های زیادی برای واردات انجام می‌شود و ما در این مورد چالش جدی داریم که به معنای واقعی نتوانسته‌اند کار را به سرانجام خوبی برسانند.

چرا در سال چند بار افزایش قیمت انجام می‌شود؟ در ۶ ماه سال ۱۴۰۴، ۴۶۱ هزار خودرو و در سال ۱۴۰۴، ۹۲۶ هزار خودرو تولید شده است. چرا خودرو در کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؟ اگر خودرو به اندازه کافی تولید شود و به مصرف واقعی و رضایتمندی تبدیل شود بخشی از مشکلات این صنعت برطرف می‌شود.

کاکایی گفت: خروجی قانون‌گذاری نادرست مجلس، افزایش قیمت زیاد خودرو و چالش‌های این صنعت است و در این سال‌ها، برای چالش‌های خودرو در مجلس اقدامات درستی انجام نشده است، امّا برای واردات خودرو صحبت‌های زیادی صورت گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در ۹ -۸ سال گذشته، سیاست‌های بسیار نادرستی در صنعت خودروسازی انجام شده و مفهوم رقابت به نادرستی برداشت شده است و در کشور به اسم رقابت، تعداد خودروسازان حتی در دوران جنگ اخیر افزایش پیدا کرد و به جای این که جلوی تخلف خودروسازان متخلف گرفته شود تعداد خودروسازان افزایش پیدا کرده‌اند که در این صورت، هزینه‌های این حوزه نیز بالا می‌رود.

دلیل این که تولید خودرو امسال در مقایسه با سال گذشته کمتر است نبود ارز است و با وجود این که در سال‌های گذشته گفته بودند که خودرو‌های اقتصادی وارد می‌کنند چند خودروی اقتصادی وارد کشور شد؟