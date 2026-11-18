باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی، روز چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز نگهداری کودکان کار و خیابانی در یزد گفت: هنگامی که از کودکان کار صحبت می‌شود، بیشتر نگاه‌ها به کودکان حاضر در خیابان معطوف است، در حالی که این پدیده ابعاد گسترده‌تری دارد و کودکان شاغل در بازار رسمی و غیررسمی نیز باید در برنامه‌های ساماندهی مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نگهداری و ساماندهی کودکان کار از امور حاکمیتی است، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر تلاش کرده است رویکرد خود را از نگهداری صرف کودکان به سمت توانمندسازی و خانواده‌محوری تغییر دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند، افزود: باید در فرآیند ساماندهی و ارجاع این کودکان، خانواده‌محوری در اولویت قرار گیرد و نگهداری در مراکز شبانه‌روزی به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود.

حسینی آموزش و مهارت‌آموزی را از مقدمات اصلی توانمندسازی کودکان کار دانست و گفت: برنامه‌های سازمان بهزیستی در این زمینه با هدف فراهم کردن زمینه بازگشت کودکان به مسیر تحصیل، کسب مهارت و دستیابی به استقلال اقتصادی دنبال می‌شود.

ایجاد مجتمع‌های زندگی با رویکرد تربیتی و اصلاحی

وی با اشاره به راه‌اندازی مجتمع‌های زندگی در کشور اظهار کرد: این مجتمع‌ها با محوریت سازمان بهزیستی و با رویکرد تربیتی و اصلاحی فعالیت می‌کنند و نباید مأموریت آنها صرفا در نگهداری کودکان خلاصه شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت مجتمع شغل و زندگی در تهران گفت: این مجموعه با هدف ساماندهی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فعالیت می‌کند، اما ساماندهی کودکان در موقعیت آسیب نیز از موضوعات مهمی است که باید در این ساختار مورد توجه قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: در این رویکرد، تلاش می‌شود کودکان در یک دوره ۲۱ روزه ساماندهی و برای ادامه مسیر زندگی و بازگشت به شرایط مناسب آماده شوند.

راه‌اندازی پردیس توانمندسازی کودکان در تهران

وی از راه‌اندازی یک پردیس توانمندسازی کودکان و نوجوانان در منطقه بیسیم تهران به عنوان یکی از اقدامات نمونه سازمان بهزیستی یاد کرد و گفت: این پردیس با هدف ایجاد چرخه‌ای کامل از توانمندسازی کودکان طراحی شده که آموزش، نگهداری، مهارت‌آموزی و اشتغال را در بر می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در این مجموعه تلاش شده است حتی کودکانی که در موقعیت کار و آسیب قرار دارند، از خدمات آموزشی بهره‌مند شوند و به تدریج زمینه جذب آنها در مدارس فراهم شود.

حسینی با بیان اینکه این پردیس چرخه‌ای از آموزش تا اشتغال و تولید و توزیع محصولات را دنبال می‌کند، گفت: هدف این است که کودکان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی نیز بتوانند با اتکا به مهارت‌های آموخته‌شده وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کودکان کار دارای خانواده هستند، تأکید کرد: ساماندهی این کودکان باید با رویکرد خانواده‌محوری انجام شود و نباید بدون ضرورت، نگهداری شبانه‌روزی را جایگزین ظرفیت خانواده کرد.

فعالیت ۹۰ مرکز ساماندهی کودکان کار در کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعداد مراکز ساماندهی کودکان کار و تأثیر اقدامات این سازمان بر کاهش شمار این کودکان گفت: در حال حاضر ۹۰ مرکز ساماندهی کودکان کار در کشور زیرمجموعه سازمان بهزیستی فعالیت دارند.

ساختمان جدید مرکز نگهداری کودکان کار و خیابانی با ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر در یزد افتتاح شد؛ این مرکز با زیربنای ۵۰۰ مترمربع برای نگهداری و حمایت از پسران زیر ۱۸ سال راه‌اندازی شده و ظرفیت پذیرش ۳۰ کودک را دارد و با بهره‌گیری از نیروهای تخصصی شامل مددکار اجتماعی، روان‌شناس و چهار مربی فعالیت می‌کند.