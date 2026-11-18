باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - جبار شهسواری اظهار کرد: این برنامه با هدف آشنایی کشاورزان با قابلیت‌های فنی سامانه آبیاری بوم، ارزیابی عملکرد میدانی آن و بررسی امکان استفاده از این فناوری در مزارع استان برگزار شد.

وی افزود: ماشین آبیاری بوم از تجهیزات مکانیزه آبیاری است که با استفاده از سازه متحرک و بازو‌های مجهز به آب‌پاش، آب را در سطح مزرعه توزیع می‌کند و در صورت طراحی و تنظیم مناسب، موجب توزیع یکنواخت‌تر آب و مدیریت بهتر آبیاری می‌شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به قابلیت تنظیم میزان و نحوه پاشش آب، کنترل زمان و حجم آبیاری و کاهش نیاز به جابه‌جایی تجهیزات، بیان کرد: استفاده صحیح از این سامانه می‌تواند به کاهش تلفات آب، صرفه‌جویی در زمان و هزینه نیروی کار و افزایش بهره‌وری آبیاری کمک کند.

شهسواری خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب این فناوری به عواملی از جمله فشار و دبی آب، تنظیم نازل‌ها، سرعت حرکت دستگاه، شرایط زمین و تناسب ظرفیت ماشین با ابعاد مزرعه بستگی دارد.

وی یادآور شد: در جریان این برنامه، کشاورزان پیشرو و کارشناسان ضمن مشاهده عملکرد سامانه در شرایط واقعی مزرعه، با الزامات فنی استفاده و نگهداری از این تجهیزات آشنا شدند و به تبادل نظر درباره قابلیت توسعه این فناوری در بخش کشاورزی استان پرداختند.