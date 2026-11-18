باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نشست صبح امروز(چهارشنبه،۲۷ آبان) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی را به ملت بزرگ ایران، مراجع بزرگ تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان آن بزرگوار و بیت شریف ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آن فقیه برجسته تمام عمر خود را در مسیر احیای شعائر دینی و اعتلای معارف نورانی اسلام سپری نمود، ایشان علمدار شعائر فاطمی بود و فقدان این شخصیت بزرگوار برای حوزه‌های علمیه جبران‌ناپذیر است. برای آن عزیز، رحمت الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت می‌کنم.

وی در ادامه افزود: پیش روی ما هفته بسیج قرار دارد. بسیج، جان‌فدای ملت ایران است و شهدای میناب نمادی از بسیج، تفکر و اندیشه بسیجی هستند، تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، امام شهید و رهبر عزیزمان در هفته بسیج، تکیه بر مردم و اعتقاد به ۹۰ میلیون ایرانی بسیجی، از شعائر مهم بسیج است.خدمت به مردم و خدمت بی‌منت از دیگر ویژگی‌های بسیج است. بسیجیان کثیرالمعونه و قلیل‌المونه هستند؛ یعنی کار زیاد انجام می‌دهند، اما برداشت و توقع کمی دارند؛ بالعکس کسانی که هم زیاد برداشت می‌کنند و هم کم کار می‌کنند یا اصلاً کاری انجام نمی‌دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا در طراحی یک پیروزی ساختگی ناتوان شد و در گرداب صهیونیست دست‌وپا می‌زند. ترامپ در دوگانه آمریکا و اسرائیل حیران است. زمانی که همکاری‌های رژیم صهیونیستی و برنامه‌ریزی‌های آن برای آمریکا به تهدیدی علیه این کشور تبدیل می‌شود، ترامپ باید شجاعانه شکست را بپذیرد و بیش از این خود را در برابر اراده پولادین ملت ایران قرار ندهد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران پیروزی را انتخاب کرده و بر عهد و پیمان خود استوار است، یادآور شد: دفاع از ایران را هدف مشروع خود می‌دانیم و برای آن هر هزینه‌ای را خواهیم پرداخت. برای دفاع از خود، از تمام توان دفاعی‌مان استفاده خواهیم کرد و از هر امکان دفاعی مشروع بهره خواهیم گرفت. دکترین دفاعی ما حفظ ایران است؛ ایرانی که ۹۰ میلیون ایرانی آن، در این ایران بزرگ و با اتحاد مقدس، حماسه آفریدند، از این رو هر کشوری در منطقه که با آمریکا همکاری کند، باید منتظر سیلی محکم ملت ایران و رزمندگان ما باشد.

حاجی بابایی در پایان بیان کرد: این روزها شاهد کمک بعضی از کشورها با آمریکا و پاسخ قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران هستیم. برخی کشورهای منطقه هرچه زودتر باید تکلیف خود را مشخص کنند. اگر قرار است اتفاقی بیفتد و جنگ دیگری در منطقه ایجاد شود، باید بدانند که برخی از شاهان پایمال خواهند شد و باید تقاص این همه ناجوانمردی را پس بدهند.

در میانه نطق نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حاضر در صحن با سردادن شعارهای «الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر؛ مرگ بر ضد ولایت، مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافقین و مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را اعلام کردند و این شعارها در صحن مجلس طنین‌انداز شد.