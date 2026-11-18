باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کمبود آهن در بدن انسان اگر به موقع درمان نشود، می‌تواند کل بدن را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به کم‌خونی (آنمی) و علائمی همچون خستگی، تنگی نفس، تپش قلب، سردرد و دشواری در تمرکز شود. بنابراین، برای کسانی که تشخیص کمبود آهن دریافت کرده‌اند، جبران ذخایر آهن امری حیاتی است.

آهن نقشی اساسی در بدن ایفا می‌کند و در عملکرد‌های سلولی، پاسخ ایمنی، رشد، تولید انرژی، ترمیم DNA و متابولیسم کلسترول مشارکت دارد.

کمبود آهن می‌تواند به دلایل متعددی رخ دهد، از جمله:

- رشد سریع در نوزادان و کودکان.

- از دست دادن ماهانه آهن در زنان به دلیل قاعدگی.

- افزایش نیاز به آهن در دوران بارداری.

- خونریزی‌های آهسته و مداوم روده در افراد مسن.

- تغذیه نامناسب، به‌ویژه رژیم غذایی فاقد گوشت قرمز یا مواد غذایی غنی‌شده با آهن.

- التهاب مزمن، که باعث افزایش هورمون «هپسیدین» و کاهش جذب آهن می‌شود. (هپسیدین یک هورمون پروتئینی کوچک است که توسط کبد تولید می‌شود و نقشی کلیدی در تنظیم سطح آهن بدن دارد؛ این هورمون به‌عنوان تنظیم‌کننده اصلی جذب و توزیع آهن شناخته می‌شود.)

تشخیص چگونه انجام می‌شود؟

دقیق‌ترین روش، انجام آزمایش خون برای اندازه‌گیری «فریتین» است؛ پروتئینی که وظیفه ذخیره آهن را بر عهده دارد. سطح پایین فریتین، نشانه‌ای آشکار از کمبود آهن است.

کمبود آهن از طریق روش‌های زیر قابل درمان است:

- بهبود رژیم غذایی.

- مصرف مکمل‌های آهن. - در موارد شدید، ممکن است نیاز به تزریق وریدی (IV) آهن باشد.

مواد غذایی سرشار از آهن شامل گوشت قرمز، عدس، غلات غنی‌شده و سبزیجات برگ‌سبز هستند. بهتر است این مواد غذایی همراه با ویتامین C مصرف شوند تا جذب آهن افزایش یابد.

در مورد مکمل‌های آهن، دستورالعمل‌های فعلی مصرف روزانه یا یک‌روز‌درمیانِ ۶۵ میلی‌گرم آهن عنصری (یا ۲۰۰ میلی‌گرم فروس سولفات) را توصیه می‌کنند.

چه عواملی مانع جذب آهن می‌شوند؟

برخی عادت‌های روزمره می‌توانند توانایی بدن در جذب آهن را کاهش دهند، از جمله:

- مصرف آهن هم‌زمان با کلسیم.

- نوشیدن چای یا قهوه در همان وعده غذایی.

- مصرف غذا‌های سرشار از فیتات‌ها؛ ترکیباتی طبیعی که در دانه‌ها و غلات یافت می‌شوند و می‌توانند مانع جذب آهن در روده شوند.

برای بهبود جذب، توصیه می‌شود آهن را به این صورت مصرف کنید:

- با معده خالی.

- یا دو ساعت پس از صرف غذا.

- همراه با آب پرتقال یا منبع دیگری از ویتامین C.

چه زمانی از آهن تزریقی (وریدی) استفاده می‌شود؟

اگر مکمل‌های خوراکی مؤثر نباشند، یا کمبود آهن شدید باشد، آهن تزریقی (وریدی) ممکن است بهترین گزینه باشد. در این روش، آهن بدون عبور از دستگاه گوارش، با دوز بالا مستقیماً وارد بدن می‌شود. طبق معمول، لطفاً برای تعیین برنامه درمانی مناسب با شرایط خاص خود، با پزشک مشورت کنید و آزمایش‌های پزشکی لازم را انجام دهید.

منبع: مدیکال اکسپرس