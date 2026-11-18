باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ، ماندگار مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای استان، از راه‌اندازی ایستگاه دیجیتال کم‌قدرت در روستای بنرگ خبر داد و گفت: «بنرگ» روستایی با جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر است که با بهره‌برداری از این ایستگاه، امکان دریافت شبکه‌های رسانه ملی را با کیفیت دیجیتال فراهم شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

گسترش پوشش دیجیتال در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، گامی در مسیر تحقق عدالت رسانه‌ای و فراهم‌کردن دسترسی همگانی به خدمات رسانه ملی است.