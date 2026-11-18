باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستس اسرائیل، در واکنش به انتخاب ماتان کاهانا به‌عنوان رئیس جدید کنست، این اتفاق را «مایه ننگ ابدی» توصیف کرد و گفت: «رئیس کنست به‌صورت یک‌جانبه و با آرای حامیان تروریسم انتخاب شده است. این اتفاق نقطه حضیضی در تاریخ کنست به شمار می‌رود.»

نتانیاهو در اظهاراتی افزود: «مردم اسرائیل با سپردن کلید‌های اداره کشور به کسانی که به سرود ملی بی‌احترامی می‌کنند، مخالف‌اند. مردم اسرائیل خواهان وحدت هستند.»

وی همچنین با اشاره به گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» و مأمور تشکیل کابینه اسرائیل، نفتالی بنت، رئیس حزب «باهم» و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، گفت: «هر سه نفر ترجیح دادند به‌جای وحدت ملی، در کنار حامیان تروریسم بایستند. تاریخ این موضع را به خاطر خواهد سپرد.»

کنست رژیم تروریستی اسرائیل روز سه‌شنبه ماتان کاهانا، نامزد حزب «یاشار»، را با حمایت نمایندگان عرب و کسب ۶۶ رأی از مجموع ۱۲۰ نماینده، به‌عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد. کاهانا جانشین امیر اوحانا شد.

منبع: النشره