باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا مختارپور، پژوهشگر درباره نقش تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب در جهت‌دهی به جریان نشر کشور گفت: قسمت عمده کتاب‌هایی که رهبر شهید تقریظ نوشتند و بخصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد منتشر شد، کتاب‌های دفاع مقدس هستند.

مختارپور ادامه داد: رهبر شهید توضیح داده بودند که حفظ ارزش‌های دفاع مقدس برای کشور ما نه فقط مسئله احساسی و ترویجی بلکه یک ضرورت استراتژیک است؛ چون اگر ملت ما بخواهد در مقابله با دشمن و استکبار مقاومت کند، باید از دستاورد عظیم دفاع مقدس استفاده کند. این تجربیات در دلِ فرماندهان و رزمندگان ماست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، رهبر شهید این جمله را تاکید کردند که تا زمانی که یک رزمنده خاطرات خود را ننویسد و به کاغذ نیاورد، هنوز جنگ او پایان نیافته است. بنابراین، این تقریظ‌ها باعث می‌شود که آن روحیه ایثار، حماسه، ازخودگذشتگی و حفظ استقلال کشور در نسل جوان ما پایدار بماند و بتواند ذخیره‌ای برای مقابله با دشمنان کشور باشد.