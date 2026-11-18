باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - تهران بار دیگر میزبان رویدادی معنوی بود که در آن، یاد و خاطره چهره‌های برجسته علمی، نظامی و شهروندان بی‌گناهی که در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند، گرامی داشته شد.

این آیین با نگاهی ویژه به حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان در مقاطع حساس تاریخی و گرامیداشت یاد شهدای مظلوم حادثه لامرد و استان فارس، فضایی مملو از قدرشناسی را نسبت به نسل ایثارگران ایجاد کرد.

این همایش فراتر از یک یادواره معمولی، بازخوانی کارنامه درخشان شهدایی است که در سنگر‌های دانش هسته‌ای، فرماندهی نظامی و عرصه‌های مقاومت، استقلال کشور را بیمه کردند.

حضور نام‌های پرافتخار فرماندهان شهید، دانشمندان برجسته و نخستین شهیده راه قدس در میان شهدا، گویای عمق نقش‌آفرینی خطه فارس در پاسداری از ارزش‌های ملی و اسلامی است.