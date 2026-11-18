باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید حسن موسوی، قائم‌مقام شرکت راه‌آهن، با اشاره به همکاری با بخش خصوصی در راستای توسعه حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: این توافق‌نامه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله لجستیک، تولید لوکوموتیو، واگن‌های باری و مسافری و توسعه زیرساخت‌های ریلی به امضا رسیده است.

وی افزود: در بخش تولید و بازسازی ناوگان ریلی نیز در چارچوب همین سرمایه‌گذاری‌ها، تاکنون یک‌هزار و ۲۷۰ دستگاه لوکوموتیو و واگن مسافری تولید یا بازسازی شده و در اختیار شبکه ریلی قرار گرفته است.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تأکید بر اهمیت اجرای توافق‌نامه‌های منعقدشده گفت: امیدواریم با اجرای این توافق‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش لجستیک، خطوط ریلی، افزایش ظرفیت شبکه و توسعه ناوگان، بتوانیم خدمات باکیفیت‌تری به مسافران، صاحبان کالا و تولیدکنندگان کشور ارائه کنیم.