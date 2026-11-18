باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این دانش‌آموزان از شهرهای قاین، آرین‌شهر، خضری‌دشت‌بیاض، اسفدن و نیمبلوک و روستاهای کرغند، آفریز، قومنجان و تیغاب، به همراه جمعی از مسئولان، راویان و روحانیون راهی مناطق عملیاتی شلمچه، دهلاویه و دیگر یادمان‌های دفاع مقدس شدند.

سرهنگ رمضانعلی فرحبخش‌ثانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائنات، در حاشیه این اعزام گفت: امروز ۲۴۰ دانش‌آموز دختر در قالب ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند تا از یادمان‌هایی همچون شلمچه و دهلاویه بازدید کنند.

وی افزود: امیدواریم این سفر معنوی برای نسل جوان پربرکت باشد؛ چراکه جوانان آینده‌سازان این نظام هستند و باید اندیشه و تفکر شهدا به نسل جدید منتقل شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائنات با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور در سراسر کشور گفت: جوانان در این اردوها در مناطقی قدم می‌گذارند که وجب‌به‌وجب آن به خون پاک شهدا آغشته است و با دلاوری‌های رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند