باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نصیری برازنده اظهار کرد: پیش فروش بلیت مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر، و برگشت تا اول دی در همه محورها از سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت تا ساعت ۱۱ صبح امروز، چهارشنبه ۲۷ آبان ادامه دارد.

وی افزود: پیش فروش حضوری بلیت نیز از ساعت یازده تا ۱۳ و سی دقیقه امروز صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان گفت: از ساعت ۱۳ و سی دقیقه به بعد نیز پیش فروش به صورت همزمان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.