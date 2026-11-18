باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تارتار در اقدامی غیرمنتظره، در تمرین دیروز تیمش در ورزشگاه شهید کاظمی، صدای شعارهای هواداران علیه بازیکنان و کادر فنی را پخش کرد. این حرکت که ابتدا باعث سردرگمی بازیکنان شد و تصور کردند هواداران عصبانی وارد ورزشگاه شده‌اند، در نهایت مشخص شد که یک استراتژی عجیب از سوی تارتار برای ایجاد انگیزه و واکنش در بازیکنان است.

در حالی که سرمربیان بزرگی مانند میکل آرتتا با پخش صدای ورزشگاه (مانند آنفیلد) سعی در شبیه‌سازی جو می‌کنند، اما پخش صدای «شعار علیه خودِ تیم» توسط تارتار، رویکردی بسیار متفاوت و بحث‌برانگیز است که در دنیای فوتبال کمتر دیده شده است.