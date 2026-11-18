باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه مستند سیما به منظور حمایت از فیلم‌های مستند و آثار خلاقانه، کشف استعداد‌های نو و ترویج فرهنگ تماشای آثار مستند، دهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند را با دعوت از فیلمسازان مستند، عکاسان و اهالی قلم از سراسر کشور برگزار می‌کند.

دهمین جشنواره تلویزیونی مستند در ۴ بخش اصلی و یک بخش ویژه برگزار می‌شود؛ بخش‌های اصلی شامل «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مصادیق مستند» است و بخش ویژه جشنواره امسال «تولید ملی؛ ایستادگی در خط تولید» است.

براساس فراخوان منتشر شده، شرکت‌کنندگان از ۲۷ آبان تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند در سایت جشنواره ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند.

در بخش فیلم مستند، فیلمسازان مستند از سراسر کشور می‌بایست آثار خود را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به بعد تولید شده است، ارسال کنند. همچنین عکاسان فعال در حوزه عکاسی مستند نیز می‌توانند با ارسال آثار خود در این رویداد ملی شرکت کنند. در بخش مصادیق مستند نیز جشنواره پذیرای مستندنگاری، ناداستان و گزارش و مستند‌های خبری اهالی قلم، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و همچنین گزارش‌های مستند مردمی از حضور حماسی مردم مبعوث در صحنه، خواهد بود.

بخش ویژه این دوره از جشنواره با عنوان «تولید ملی؛ ایستادگی در خط تولید» به روایت تلاش فعالان صنعت نفت و انرژی ایران از نخستین کشف نفت در مسجدسلیمان تا دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اختصاص دارد.

علاقه‌مندان برای مطالعه فراخوان ثبت‌نام در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.festdoctv.ir یا صفحه آن در شبکه‌های اجتماعی به آدرس @festdoctv.ir مراجعه کنند.

دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به دبیری حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند سیما برگزار خواهد شد.

منبع: شبکه مستند