\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0631\u0627\u06cc \u062f\u0639\u0648\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0637\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\u00a0\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0639\u0648\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0637\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u062f\u0631\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a: