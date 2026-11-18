باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید علی‌نقی طبیب لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس در آئین کلنگ‌زنی پروژه ۱۹۸ واحدی طرح خانه امید، با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ملی و استانی اظهار کرد: با توجه به تکلیف تعیین‌شده برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان دهک‌های یک تا چهار درآمدی، سهم استان فارس از این طرح ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تعیین شده است.

او افزود: با حمایت‌های استاندار فارس، همراهی مجموعه مدیریتی استان، به‌ویژه دکتر رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، همکاری فرمانداران در ۳۷ شهرستان استان و تلاش شبانه‌روزی همکاران بنیاد مسکن، تاکنون زمین مورد نیاز ۴ هزار و ۵۳۶ واحد مسکونی برای این گروه‌های هدف تأمین و واگذار شده و عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شده است.

طبیب لقمانی با اشاره به مشخصات پروژه‌ای که عملیات اجرایی آن آغاز شده است، گفت: این پروژه در زمینی به مساحت بیش از یک هکتار و در قالب سه بلوک طراحی شده و زیربنای آن ۲۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع است. سازه ساختمان‌ها نیز با سیستم قاب بتنی و دیوار برشی طراحی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس ادامه داد: متقاضیان این پروژه از جمله افرادی هستند که در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) ثبت‌نام کرده و مدت‌ها در انتظار تأمین مسکن بوده‌اند. تأمین مالی این واحد‌ها نیز با بهره‌گیری از تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض و آورده متقاضیان انجام می‌شود.

او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم حمایت‌های مسئولان تصریح کرد: امیدواریم با پشتیبانی‌های صورت‌گرفته بتوانیم طی دو سال آینده، صف انتظار متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی را در سطح استان به حداقل رسانده و زمینه خانه‌دار شدن این خانوار‌ها را فراهم کنیم.

طبیب لقمانی با اشاره به الگوی تأمین مسکن در قالب خودمالکی و گروه‌های ساخت اظهار کرد: در بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن گروه‌های هدف، بنیاد مسکن تأمین زمین و تسهیلات را بر عهده دارد و مردم نیز از طریق تشکیل گروه‌های ساخت و مشارکت، اجرای پروژه‌ها را دنبال می‌کنند. این الگو از موفق‌ترین شیوه‌های تجربه‌شده در کشور است که به دلیل مشارکت مستقیم متقاضیان، روند اجرای پروژه‌ها را تسریع می‌کند.

او در پایان از همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاه‌های اجرایی در تأمین زمین، صدور مجوز‌های ساخت و انجام امور نظارتی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها و اجرای برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده ۳۰ ماهه، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسند و شاهد خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار جامعه باشیم.