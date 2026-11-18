باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، با تشریح ظرفیت‌های طبیعی و اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی استان اظهار کرد: لرستان از جمله استان‌های پیشرو کشور از نظر برخورداری از جنگل‌ها و مراتع غنی است و به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی، جایگاه ویژه‌ای در حوزه منابع طبیعی دارد.

وی با اشاره به وسعت اراضی ملی و جنگلی استان افزود: لرستان با مساحتی بالغ بر ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار هکتار، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی دارد که از این میزان، یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه این استان در ناحیه رویشی زاگرس رتبه نخست کشور را از نظر وسعت جنگل‌ها به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت گسترده جنگلی، لرستان از یک میلیون و ۴۳ هزار هکتار مرتع نیز برخوردار است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی استان در حفظ پوشش گیاهی و منابع طبیعی کشور است.

تحقق ۸۶ درصدی سهم لرستان در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت

نجفی در ادامه به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود طی چهار سال و تا پایان سال ۱۴۰۵، یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور تولید و کاشته شود که سهم استان لرستان از این طرح، ۳۰ میلیون اصله نهال تعیین شده است.

وی با بیان اینکه گونه‌های مورد استفاده در این طرح شامل گونه‌های اقتصادی و گونه‌های مناسب فضای سبز هستند، عنوان کرد: خوشبختانه لرستان در زمینه تولید و کاشت نهال عملکرد قابل توجهی داشته و تاکنون ۲۶ میلیون اصله نهال در استان تولید و کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به پیشتازی استان در اجرای این طرح ملی خاطرنشان کرد: لرستان تاکنون رتبه نخست کشور را در زمینه تولید و کاشت درختان به دست آورده و با تحقق بخش عمده سهم تعیین‌شده، گام مهمی در توسعه پوشش گیاهی، احیای منابع طبیعی و تقویت فضای سبز برداشته است.

بر این اساس، تاکنون حدود ۸۶ درصد از سهم ۳۰ میلیون اصله‌ای لرستان در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت محقق شده است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت پوشش جنگلی، مقابله با تخریب سرزمین و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان داشته باشد.