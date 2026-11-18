باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت شارپ از گوشی هوشمند جدید خود با نام «Aquos sense۱۱» خبر داد؛ دستگاهی که به فناوری‌های پیشرفته و دوربین‌هایی مجهز شده است که با نمونه‌های موجود در جدیدترین گوشی‌های اندرویدی رقابت می‌کنند.

بدنه این گوشی از آلومینیوم و شیشه ساخته شده و به گونه‌ای طراحی شده است که مطابق با استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H، در برابر ضربه مقاوم باشد. همچنین، این دستگاه دارای گواهی IP۶۸/IP۶۹ برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار است. ابعاد این گوشی ۱۵۱ در ۷۳ در ۷.۶ میلی‌متر و وزن آن ۱۵۷ گرم می‌باشد.

این محصول از یک نمایشگر ۶.۲ اینچی از نوع LTPO IGZO OLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل بهره می‌برد. صفحه نمایش آن دارای نرخ نوسازی (Refresh Rate) تا ۲۴۰ هرتز، حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت و تراکم پیکسلی حدود ۴۱۶ پیکسل در هر اینچ (ppi) است؛ ویژگی‌هایی که آن را به یکی از بهترین نمایشگر‌ها برای اجرای بازی و تماشای ویدیو‌های با کیفیت بالا تبدیل می‌کند.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز ۵۰ مگاپیکسلی است که یکی از آنها لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ می‌باشد؛ دوربین سلفی نیز به یک حسگر ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده است.

این دستگاه با سیستم عامل اندروید ۱۷ (همراه با پشتیبانی از به‌روزرسانی‌های آینده) عرضه می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه کوالکام اسنپدراگون ۷s نسل ۳ (Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۳) به همراه پردازنده گرافیکی Adreno ۸۱۰ تأمین می‌گردد. این گوشی در نسخه‌هایی با ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی ارائه می‌شود و دارای درگاهی برای کارت حافظه microSDXC است.

شارپ همچنین این محصول را به درگاه نانو سیم‌کارت و پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM)، درگاه USB Type-C ۳.۲ برای شارژ و انتقال سریع داده‌ها، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۶ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena