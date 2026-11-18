باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - رحیم صدیقی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه از چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۲۸ آبان ادامه دارد.

وی افزود: مخاطرات این سامانه شامل رگبار باران و رعدوبرق در برخی ساعات، احتمال بارش برف در گردنه‌ها و ارتفاعات، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و وزش تندباد‌های لحظه‌ای است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه بیان کرد: نیمه غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های مریوان و سروآباد، غرب شهرستان‌های کامیاران و سنندج، جنوب شهرستان‌های سقز، بانه و قروه و شمال بیجار، همچنین مناطق هزارکانیان، زرینه و نساره تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

صدیقی با اشاره به پیامد‌های احتمالی فعالیت این سامانه گفت: آب‌گرفتگی موقت معابر، به‌ویژه در نواحی جنوب غرب استان، لغزندگی جاده‌های مواصلاتی، وزش باد نسبتاً شدید و تندباد‌های لحظه‌ای، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان، از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی اضافه کرد: احتمال کولاک برف در گردنه‌های هه‌واره‌تنه، ژالانه و خان و همچنین مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دید افقی در ارتفاعات و گردنه‌ها، به‌ویژه در ساعات سرد شبانه‌روز، وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در پایان به شهروندان توصیه کرد از سفر‌های غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کرده و با توجه به شرایط جوی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.