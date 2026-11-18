باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمود رضایی‌کوچی در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۹۸ واحدی طرح «خانه امید» از پروژه‌های نهضت تأمین مسکن محرومان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، از تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه عمران و آبادانی کشور قدردانی کرد.

او با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی اظهار کرد: بنیاد مسکن از ابتدای تأسیس تاکنون مسئولیت‌های مهمی در زمینه بهسازی روستاها، نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی، تهیه و بازنگری طرح‌های هادی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادثی همچون سیل و زلزله بر عهده داشته و سهم قابل توجهی در توسعه و آبادانی کشور ایفا کرده است.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه در استان فارس حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد، افزود: تاکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد، معادل حدود ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی استان، نوسازی شده است که این آمار بیانگر عملکرد مطلوب استان در این حوزه است.

او همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های هادی روستایی در فارس گفت: این استان بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ روستا دارد که برای تمامی آنها طرح هادی تهیه شده و بخش قابل توجهی از این طرح‌ها نیز در حال بازنگری و به‌روزرسانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، ورود بنیاد مسکن به حوزه اقتصاد و معیشت روستایی را از رویکرد‌های مهم و جدید این نهاد دانست و بیان کرد: امروز با وجود توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه، مدرسه و خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها، همچنان یکی از مهم‌ترین خلأ‌های موجود، موضوع اشتغال، اقتصاد و معیشت پایدار است.

او ادامه داد: طرح‌های منظومه‌های روستایی و برنامه‌های مرتبط با تقویت معیشت روستایی که با رویکرد جدید بنیاد مسکن دنبال می‌شود، اقدامی ارزشمند است و اجرای موفق آنها می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، زمینه مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت از شهر‌ها به روستا‌ها را فراهم کند.

رضایی‌کوچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: الگویی که بنیاد مسکن در ساخت مسکن محرومان دنبال می‌کند، از نظر شیوه تأمین منابع و حمایت از متقاضیان با برخی الگو‌های متداول ساخت مسکن تفاوت دارد؛ چراکه در این طرح‌ها علاوه بر آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، از ظرفیت نهاد‌های حمایتی و کمک‌های بنیاد مسکن نیز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان مسکن در استان فارس گفت: بیش از ۱۴۰ هزار متقاضی در سامانه مربوط به طرح‌های مسکن استان تأیید شده‌اند که بخشی از آنها همچنان در انتظار تعیین تکلیف و تأمین مسکن هستند. در این میان، بنیاد مسکن مسئولیت مهمی در پیشبرد طرح‌های مسکن استان بر عهده دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای ساخت واحد‌های مسکونی در استان افزود: حضور این بنیاد در نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در حوزه تأمین مسکن محرومان، قابل توجه است و برنامه‌ریزی برای ساخت واحد‌های جدید در شیراز و سایر مناطق استان، گام مهمی در پاسخگویی به نیاز متقاضیان به شمار می‌رود.

او با تأکید بر ظرفیت روستا‌های واقع در حریم شهر‌های بزرگ برای اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: با توجه به هزینه ساخت، نحوه تأمین زمین، تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، اجرای طرح‌های مسکن در روستا‌های پیرامون شهر‌ها می‌تواند برای متقاضیان به‌صرفه‌تر باشد و در مقایسه با برخی پروژه‌های شهری، روند خانه‌دار شدن مردم را تسریع کند.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: برای موفقیت طرح‌های مسکن محرومان باید دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی روستا‌ها پای کار باشند. تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، ارائه رایگان خدمات مهندسی و همکاری دستگاه‌های مسئول در تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و گاز می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ساخت و تسریع اجرای پروژه‌ها داشته باشد.

او در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرد: بنیاد مسکن با کارنامه قابل قبول خود در حوزه‌های مختلف، مسئولیت سنگینی در تأمین مسکن محرومان و توسعه روستایی بر عهده دارد و امیدواریم با حمایت مجموعه مدیریتی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این مأموریت با موفقیت بیشتری دنبال شود و زمینه بهبود شرایط زندگی مردم و تحقق مهاجرت معکوس به مناطق روستایی فراهم آید.