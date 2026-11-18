باشگاه خبرنگاران جوان: میما عظیمی -شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نشست تجاری مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شنژن، خواستار حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی و مقابله با چالش‌ها از طریق همبستگی و هماهنگی شد. وی همچنین بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت زنجیره‌های تأمین جهانی تأکید کرد.

شی جین‌پینگ در سخنرانی خود گفت: «باید مسیر منافع متقابل و دستاورد‌های برد-برد را گسترش دهیم.» وی با اشاره به اینکه چین واردات محصولات و خدمات باکیفیت را افزایش می‌دهد، از برنامه پکن برای تعمیق همکاری در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی خبر داد.

رئیس‌جمهور چین همچنین بر ضرورت تلاش برای رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری با هدف تقویت اقتصاد آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد.

وی بار دیگر آمادگی کشورش را برای همکاری با تمامی اعضای مجمع اپک به‌منظور تقویت اعتماد، غلبه بر مشکلات و ساخت مشترک جامعه آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد.

شی جین‌پینگ با تأکید بر اهمیت ادامه حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی و مقابله با چالش‌ها بر پایه وحدت و همکاری، گفت این رویکرد‌ها زمینه‌ساز صلح پایدار و بلندمدت در منطقه آسیا و اقیانوسیه و تقویت رفاه مشترک خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه از رشد باثبات و مثبتی برخوردار است و به لطف ثبات بلندمدت منطقه، به یکی از موتور‌های مهم رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور چین افزود که این کشور بازاری گسترده و آزاد در اختیار جامعه تجاری جهانی قرار خواهد داد و تأکید کرد عزم پکن برای همکاری با همه کشور‌ها و دستیابی به نتایج مبتنی بر منافع متقابل، صرف‌نظر از تحولات اوضاع بین‌المللی، تغییری نخواهد کرد.

نشست تجاری مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) روز‌های ۱۷ و ۱۸ نوامبر جاری در شهر شنژن برگزار می‌شود و رهبران ۱۲ اقتصاد عضو این مجمع در آن حضور دارند.

قرار است شرکت‌کنندگان در پایان نشست، سند نهایی با عنوان «ابتکار شنژن» را تصویب کنند؛ سندی که برای ارائه به سی‌وسومین نشست غیررسمی رهبران اقتصاد‌های عضو اپک در روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر در نظر گرفته شده است.

منبع: المیادین