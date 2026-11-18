باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح اقدامات و آمار تخلفات حوزه پلاک و آمادگی برای فصل بارندگی اظهار داشت: در حوزه بارندگی و برف، سه ضلع اصلی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند، شامل پلیس راهور تهران بزرگ، معاونت حمل‌ونقل ترافیک و خدمات شهری شهرداری تهران است که با همکاری مشترک باید معضلات ناشی از بارندگی‌ها را به حداقل برسانند.

وی افزود: با همکاری این ارگان‌ها و مشارکت شهروندان می‌توانیم معضلات روز‌های بارانی و سرد را پشت سر بگذاریم.

سرهنگ شریفی با تأکید بر آمادگی شهروندان برای روز‌های سرد سال خاطرنشان کرد: شهروندان باید خودرو‌های خود را برای روز‌های سرد آماده کنند و در صورت تردد به مناطق سردسیر و برفی، از همین حالا زنجیر چرخ تهیه کنند. همچنین وسایل گرمایشی خودرو و برف‌پاک‌کن‌ها باید سالم و آماده باشند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اهمیت پلاک وسیله نقلیه تصریح کرد: پلاک وسیله نقلیه، هویت آن محسوب می‌شود و هرگونه تغییر، پوشاندن یا مخدوش کردن آن نه‌تنها تخلف، بلکه در مواردی جرم است.

سرهنگ شریفی آمار اعمال قانون تخلفات پوشش پلاک را به شرح زیر اعلام کرد:

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، اعمال قانون تخلفات پوشش پلاک در موتورسیکلت ۱۳۱ هزار فقره و در خودرو ۲۴۲ هزار فقره بوده است.

از این تعداد، پوشش پلاک در مهر ماه ۱۴۰۵ در موتورسیکلت ۱۱ هزار فقره و در خودرو ۲۰ هزار فقره بوده است.

وی همچنین در خصوص معرفی متخلفان به مراجع قضایی اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۶۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند که از این تعداد، ۱۰۳ نفر مربوط به مهر ماه سال جاری بوده است.

سرهنگ شریفی با اشاره به رفع اثر پلاک موتورسیکلت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۷۸ هزار دستگاه موتورسیکلت مشمول رفع اثر پوشش پلاک شده‌اند.

در این طرح، اگر پوشش یا شیئی روی پلاک قرار گرفته باشد، در محل توسط پلیس برداشته می‌شود و اعمال قانون برای متخلف انجام و همان لحظه پیامک اعمال قانون برای فرد ارسال می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر بُعد اجتماعی این تخلف تصریح کرد: فردی که پلاک وسیله نقلیه خود را می‌پوشاند یا دستکاری می‌کند، نگاه جامعه به او به‌عنوان فرد مجرم است. پوشش یا دستکاری پلاک علاوه بر تخلف راهنمایی و رانندگی، در برخی مواقع زمینه‌ساز وقوع انواع جرم مانند سرقت نیز می‌شود.

سرهنگ شریفی با ابراز خرسندی از کاهش پوشش پلاک در میان موتورسواران گفت: خوشبختانه بحث پوشش پلاک در موتورسواران کمتر شده و دلیل این کاهش، آموزش و فرهنگ‌سازی توسط پلیس راهور بوده است. افرادی که مرتکب پوشش پلاک شده‌اند، باید در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کردند و توجیه می‌شدند که این کار تنها یک تخلف ساده راهنمایی و رانندگی نیست و ممکن است عواقب قضایی نیز داشته باشد. آموزش، اطلاع‌رسانی و تأثیر مبلغ جریمه ۷۰۰ هزار تومانی از عوامل مؤثر در کاهش پوشش پلاک در پایتخت بوده است.

سرهنگ شریفی در ادامه با هشدار درباره تغییر ارقام پلاک اظهار داشت: تغییر در ارقام پلاک جرم است و این تخلف توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود. برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر کسی در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، به حبس محکوم خواهد شد.

سرهنگ شریفی جرائم تخلفات پلاک را به شرح زیر اعلام کرد:

نصب پلاک‌های متفرقه با تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه: ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن: ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه: ۹۰۰،۰۰۰ ریال

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری: ۹۰۰،۰۰۰ ریال

پوشاندن، دستکاری و یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سرهنگ شریفی در پایان خاطرنشان کرد: امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه نیز طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا شده و پلاک‌هایی که عدد سمت راست آنها زوج است، فقط اجازه تردد دارند.