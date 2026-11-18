باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین نشست «شورای تخصصی فرهنگ معاونت صدا» با محوریت دستور جلسه بررسی الزامات رسانه‌ای «هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۵»، در اتاق جلسات شبکه رادیویی فرهنگ برگزار شد.

این نشست با حضور محسن حبیبی، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ و رئیس شورا، نژادعبدالله، مدیر پژوهش معاونت صدا، مشاوران، مدیران شبکه فرهنگ و نمایندگان شبکه‌های رادیو ایران، رادیو تهران، رادیو معارف، رادیو نمایش، رادیو صبا، رادیو جوان، رادیو گفت‌و‌گو، رادیو سلامت، رادیو قرآن، رادیو ورزش برگزار شد.

حاضران در این نشست، ضمن بررسی جایگاه پژوهش در سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، بر ضرورت صیانت از شأن پژوهش و پژوهشگران و حمایت حقوقی، قانونی، مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی تأکید کردند. توجه به مالکیت فکری و معنوی، پرورش پژوهشگران نخبه و مستقل، پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به راه‌حل‌های عملی و کاربردی، از دیگر محور‌های مطرح‌شده بود.

تقویت ارتباط مستمر رسانه با مراکز پژوهشی داخل و خارج سازمان، بهره‌گیری مؤثر از یافته‌های پژوهشی و اعلام نیاز‌های پژوهشی شبکه‌ها به مرکز تحقیقات و اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. همچنین حاضران، مطالبه‌گری رسانه از نهاد‌های آموزشی و پژوهشی درباره انجام مسئولیت‌هایشان، برگزاری رویداد پژوهشی در معاونت صدا و تقدیر از پژوهشگران و برنامه‌های پژوهش‌محور شبکه‌ها را بررسی کردند.

شعار «پژوهش و فناوری؛ پیشران ایران قوی و تاب‌آور» برای هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۵ انتخاب شده است؛ رویدادی که از ۲۱ تا ۲۷ آذرماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. شورای تخصصی فرهنگ معاونت صدا نیز با برگزاری این نشست، یک ماه پیش از آغاز هفته پژوهش، به بررسی زمینه‌ها و الزامات رسانه‌ای آن پرداخت.

منبع: رادیو فرهنگ