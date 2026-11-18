باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - علیرضا زالی رئیس پژوهشکده و مرکز تحقیقات عملکردی جراحی مغز و اعصاب در نشست خبری هفته دیابت گفت: شیوع بیماری دیابت در ایران رو به افزایش است و طی ۱۴ سال گذشته میزان بروز بیماری دیابت دو برابر شده است.

به گفته وی در برنامه قبلی ۷۰ درصد از مردم از بیماری دیابت خود مطلع نبودند، اما با فرهنگ سازی میزان اطلاع از بیماری دیابت در بین افراد حدود ۷۵ درصد رسیده است.

زالی تاکید کرد: با انجام مداخلات لازم بهداشتی و اصلاح الگوی زندگی در بین افراد پیش دیابت شیوع این عارضه کاهش پیدا کرد؛ در ایران ۹۰ درصد از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور مبتلا به دیابت نوع یک هستند.

وی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون ۱۹ درصد از افراد مبتلا به پیش دیابت هستند؛ پیش بینی شده که از بین هفت نفر، یک شهروند ایرانی مبتلا به بیماری دیابت است؛ این بیماری یک عارضه هزار چهره است و هیچ عضو یا بافتی از بدن از بیماری دیابت مصون نیست.

وی با اشاره به اینکه بیماران دیابتی بیشتر در معرض سکته‌های مغزی هستند، تاکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که منطقه جغرافیایی غرب آسیا دیابت خیز است و افزایش موارد جدید بیماران دیابتی جهان بیشتر در این منطقه است؛ استان‌های گیلان، مازندران و یزد بیشترین آمار دیابت را در کشور دارند.

این جراح مغز و اعصاب تصریح کرد: در بین بیماران دیابتی بروز سکته قلبی نیز شایع‌تر است.همچنین بیماری دیابت بر دستگاه گوارشی تاثیر منفی گذاشته و سبب بروز فلج عضلات معده خواهد شد.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین کنترل درست دیابت و درگیری سیستم عصبی یک رابطه مستقیمی دارد.

وی ادامه داد: برنامه ملی استانی پنج ساله در خصوص بیماری‌های غیر واگیر انجام خواهد شد.

در ادامه نشست خبری مهری مهرداد رئیس مرکز تحقیقات نورو اورولوژی با اشاره به اینکه «غربالگری زودرس، سلامت فردا» شعار امسال روز جهانی دیابت است، گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور در حدود ۲۰ میلیون نفر مبتلا به پیش دیابت هستند.

به گفته وی دیابت یک بیماری است که تاثیر منفی بر فشار خون، مغز، خون رسانی دستگاه تناسلی.قلب و عروق ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: استرس سبب افزایش قند خون و تشدید عوارض بیماری دیابت خواهد شد؛ ورزش‌های هوازی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری برای کنترل استرس و پیشگیری از بروز دیابت مفید است.