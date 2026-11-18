باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای در استان اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲ کتابخانه سیار برای استان تأمین و تجهیز شده که یکی از آنها با مشارکت اعتبارات شهرستان و استان برای سقز و دیگری با پیگیری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای شهرستان مریوان اختصاص یافته است.

وی افزود: این ۲ کتابخانه سیار ۲۷ نقطه خدمت را پوشش می‌دهند و با توجه به اهمیت دسترسی مردم مناطق دوردست به کتاب و خدمات فرهنگی، برنامه تأمین ۲ واحد دیگر نیز برای شهرستان‌های قروه و دهگلان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

حسنی خونسار با بیان اینکه حرکت کتابخانه‌های عمومی از الگوی کتابخانه‌محور به جامعه‌محور دنبال می‌شود، گفت: کتابخانه‌ها باید علاوه بر امانت کتاب، به مراکز یادگیری، تعامل اجتماعی، تبادل تجربه و ارتقای آگاهی عمومی تبدیل شوند و در پاسخ به نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان تحقق عدالت فرهنگی را یکی از اولویت‌های این مجموعه دانست و بیان کرد: دسترسی به کتاب و دانش نباید محدود به شهر‌های بزرگ باشد و مردم روستا‌ها و مناطق دوردست نیز باید از فرصت‌های فرهنگی برابر برخوردار شوند؛ توسعه کتابخانه‌های سیار یکی از راهکار‌های مؤثر برای تحقق این هدف است.

وی با اشاره به اجرای طرح عضویت سراسری رایگان و دائمی در کتابخانه‌های عمومی عنوان کرد: مردم می‌توانند تنها با ثبت کد ملی در سامانه کتابخانه‌های عمومی، بدون پرداخت هزینه و نیاز به تمدید عضویت، از خدمات کتابخانه‌ای و امانت کتاب استفاده کنند.

حسنی خونسار همچنین از افتتاح کتابخانه روستای سراپامیش با زیربنای ۳۲۵ مترمربع پس از ۱۲ سال خبر داد و گفت: کتابخانه شهید نجات‌اللهی بیجار نیز با اختصاص ۷ میلیارد تومان اعتبار بازطراحی و بازگشایی شده است و کتابخانه‌های روستای آرندان سنندج و خامستان کامیاران نیز به‌زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی کتابخانه‌ها افزود: طی یک سال گذشته ۲۴ کتابخانه در استان تعمیر و تجهیز شده و بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب نیز از طریق طرح ملی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به استان اختصاص یافته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان ادامه داد: در کنار این منابع، بیش از ۲۲ هزار نسخه کتاب نیز از سوی مردم، خیرین، دستگاه‌های اجرایی، استانداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه قلم‌چی به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده است.

حسنی خونسار با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی نیز در کتابخانه‌های استان گسترش یافته است، گفت: در یک سال گذشته بیش از ۸ هزار برنامه فرهنگی با محوریت کتاب در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شده و تلاش شده کتابخانه‌ها به محیطی برای گفت‌و‌گو، آگاهی‌بخشی و مشارکت گروه‌های مختلف سنی تبدیل شوند.

وی کتابخانه‌های عمومی را بستری برای انتقال میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی به نسل‌های آینده دانست و افزود: این مراکز می‌توانند در تقویت هویت ملی، ارزش‌های فرهنگی و آموزه‌های دینی نقش مؤثری داشته باشند و توسعه آنها سرمایه‌گذاری برای آینده فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

حسنی خونسار با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، جایگاه کتاب و مطالعه در سیره علمی و فرهنگی ایشان را الگویی ارزشمند دانست و اظهار کرد: پیوند عمیق ایشان با ادبیات، شعر، تاریخ، اندیشه و آثار نویسندگان، اهمیت کتاب و فرهنگ را نشان می‌دهد و مسئولیت ما را برای گسترش مطالعه در جامعه بیشتر می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در ادامه از موفقیت کتابخانه عمومی شهید ملا محمد ذبیحی روستای بیساران شهرستان سروآباد در رویداد ملی کتابخانه‌های عمومی خبر داد و گفت: در مراسم کشوری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۲ جایزه ملی به برگزیدگان اهدا شد که کتابخانه شهید ملا محمد ذبیحی نیز از برگزیدگان این رویداد بود.

وی در پایان با قدردانی از کتابداران، کارکنان کتابخانه‌های عمومی، خیرین و مسئولان همراه در استان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها، کتابخانه‌های عمومی بیش از گذشته به کانون‌های اثرگذار دانایی، آگاهی و امید تبدیل شوند.