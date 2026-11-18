باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای معاونین مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت رویکرد «ثبتی‌مبنا» در سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: استفاده از تمام ظرفیت های موجود با صرفه جویی در منابع مالی و به روز رسانی مستمر داده ها در این سرشماری برجسته است.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت اجرای سرشماری با رویکرد «ثبتی‌مبنا»، آمادگی کامل این وزارتخانه را برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با مرکز آمار ایران اعلام کرد.

معاونان و مشاوران وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست پیشنهادهای خود را با هدف ارائه آمارهای دقیق و کارآمد جهت بهبود برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد و تأمین مسکن برای تعریف شاخص‌های جدید آماری در بخش مسکن مطرح کردند.

تأکید رئیس مرکز آمار بر تشکیل کارگروه مشترک

رئیس مرکز آمار ایران نیز ضمن قدردانی از همکاری وزارت راه و شهرسازی در فرآیند سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵، بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک به منظور رفع موانع و ارتقای عملکردها تأکید کرد.

انجام سرشماری نفوس و مسکن وزیر راه و شهرسازی

بنا بر این گزارش، در پایان این نشست، با پرسش کارشناس مرکز آمار از وزیر راه و شهرسازی درباره مشخصات شخصی و محل سکونت، فرآیند سرشماری نفوس و مسکن ایشان به انجام رسید