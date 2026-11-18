باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در نشست ستاد توسعه خوزستان با حضور استاندار خوزستان، وزیر نیرو، وزیر صمت بر ۶ محور اولویت‌دار برای پیگیری مسائل اقتصادی، صنعتی و زیرساختی استان تاکید کرد.

عارف در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی خوزستان، وضعیت توسعه استان را متناسب با جایگاه و توانمندی‌های آن ندانست و بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای اشاره کرد.

استاندار خوزستان نیز در این نشست به تشریح مسائل استان و راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها پرداخت.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان، مسائل پیش‌روی صنایع بزرگ و راهبردی، از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی و بنادر را مطرح کرد.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید ظرف یک ماه گزارش اقدامات خود را ارائه کنند و همچنین مقرر شد نشست بعدی ستاد در همین بازه زمانی برگزار شود تا روند پیگیری موضوعات بررسی شود.

بررسی وضعیت صنایع بزرگ، بنادر و ظرفیت‌های اقتصادی استان، شناسایی موانع توسعه و ارائه راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، از محور‌های اصلی این نشست بود.

بررسی خسارت‌های واردشده به برخی واحد‌های صنعتی، ضرورت بازسازی و احیای واحد‌های آسیب‌دیده، حمایت از استمرار تولید و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

خوزستان در بخش‌هایی همچون کشاورزی، نفت و گاز و صنایع بزرگ، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ با این حال، برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی به معنای بهره‌مندی متناسب استان از شاخص‌های توسعه‌ای نیست. رفع موانع تولید، تقویت زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای از جمله موضوعاتی است که در این زمینه اهمیت دارد.

در جمع‌بندی نشست ستاد توسعه استان، شش محور برای پیگیری و اقدام دستگاه‌های مسئول تعیین شد که این محور‌ها حوزه‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و تولیدی استان را در بر می‌گیرند.

بازسازی و احیای واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده، نخستین محور مورد تأکید در این نشست بود. بازگرداندن این واحد‌ها به چرخه تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی استان از اهداف این محور عنوان شد.

توسعه زیرساخت‌های بندری خوزستان نیز در شمار اولویت‌ها قرار گرفت. با توجه به موقعیت استان در حوزه حمل‌ونقل دریایی و تجارت، تقویت ظرفیت بنادر می‌تواند در افزایش توان تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش داشته باشد.

تدوین و پیگیری مشوق‌های مرتبط با صنایع پیشران و ظرفیت‌های صنعتی خوزستان، دیگر محور مورد توافق بود. هدف از این اقدام، حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان است.

اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری از دیگر اولویت‌های مطرح‌شده در نشست بود. با توجه به جایگاه کشاورزی در اقتصاد خوزستان، این طرح از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای استان برخوردار است و آغاز عملیات اجرایی فاز دوم آن در شمار موضوعات مورد توافق قرار گرفت.

در حوزه صنایع پتروشیمی نیز توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت. این برنامه با هدف تقویت ظرفیت‌های صنعتی و پتروشیمی استان و فراهم‌کردن زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی در این بخش دنبال می‌شود.

صنعت چوب نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های صنعتی خوزستان در فهرست اولویت‌های نشست قرار گرفت. عارف با اشاره به جایگاه استان در صنایع چوب کشور، بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از این صنعت تأکید کرد.

مهلت یک‌ماهه دستگاه‌ها برای ارائه گزارش اقدامات

برای پیگیری موضوعات تعیین‌شده، مقرر شد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات لازم را برای فراهم‌کردن مقدمات اجرای برنامه‌ها انجام دهند و ظرف یک ماه گزارش عملکرد و اقدامات خود را ارائه کنند.

همچنین قرار است نشست ستاد توسعه خوزستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور طی یک ماه آینده بار دیگر برگزار شود تا گزارش اقدامات دستگاه‌ها ارائه و روند پیشرفت موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

این سازوکار با هدف مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها، هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اجرایی و پیگیری مستمر اولویت‌های تعیین‌شده در نظر گرفته شده است.

تاکید وزرای نیرو و صمت بر حمایت از تولید و بازسازی صنایع

در بخش دیگری از نشست، وزیر نیرو با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، از عملکرد مدیریتی استان تمجید کرد و استانداری خوزستان را در زمره استانداری‌های کلاس یک کشور دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به عملکرد مدیریت استان در دوران جنگ، از حمایت‌های استاندار خوزستان در زمینه حفظ پایداری تولید و پشتیبانی از شاغلان و مجموعه‌های صنعتی قدردانی کرد.

وی همچنین روند بازسازی صنایع آسیب‌دیده و بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید را مورد تقدیر قرار داد و حضور میدانی استاندار در مراکز صنعتی آسیب‌دیده را عاملی مؤثر در تقویت انگیزه مجموعه‌های صنعتی و تسریع روند بازگشت واحد‌ها به فعالیت عنوان کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در جمع‌بندی نشست، بر پیگیری جدی و اولویت‌دار مسائل توسعه‌ای خوزستان و فعال‌بودن ستاد توسعه استان برای رفع موانع و پیشبرد برنامه‌های تعیین‌شده تأکید کرد.

بر این اساس، بازسازی صنایع آسیب‌دیده، توسعه بنادر، حمایت از صنایع پیشران، اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و پشتیبانی از صنعت چوب، شش محور اصلی پیگیری در این نشست بودند.

قرار است در نشست بعدی ستاد توسعه خوزستان، گزارش اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول ارائه و روند پیشرفت این محور‌ها بررسی شود. میزان پیشرفت اقدامات، به‌ویژه در زمینه تأمین منابع، رفع موانع اجرایی و فراهم‌کردن مقدمات آغاز پروژه‌ها، می‌تواند مبنای ارزیابی نتایج این نشست قرار گیرد.

منبع:روابط عمومی استانداری خوزستان