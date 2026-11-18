باشگاه خبرنگاران جوان - جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، شامگاه سه‌شنبه در شورای مسکن استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و برنامه‌ریزی برای واگذاری واحد‌ها گفت: تحویل واحد‌های مسکن ملی در برخی پروژه‌ها از ابتدای آذرماه آغاز می‌شود و پرونده متقاضیان باقی‌مانده نیز با تعیین مهلت مشخص و تأمین اراضی مورد نیاز در دست اقدام است.

وی با اشاره به آخرین آمار واحد‌های متصل به پروژه‌ها تصریح کرد: جدول آماری متقاضیان و واحد‌های متصل به پروژه‌ها به‌روزرسانی شده و بر این اساس، مجموع واحد‌های انبوه‌سازی متصل به طرح ۲ هزار و ۶۳۹ واحد است؛ همچنین در بخش فونداسیون پایانی، ۶ هزار و ۳۸۶ واحد ثبت شده که بیش از چهار هزار واحد آن پیش‌تر افتتاح شده و مابقی نیز در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

لنجابی با اشاره به پیگیری مسائل مالی پروژه‌ها افزود: میزان واریزی متقاضیان و گردش حساب‌ها مشخص است و تلاش می‌شود مبالغ دریافتی، به‌ویژه در بخش صورت‌وضعیت، تعدیل و خرید مصالح، با سرعت به پیمانکاران پرداخت شود تا از رسوب آورده متقاضیان در حساب‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تصریح کرد: روند اجرای کار در برخی مجموعه‌ها از جمله نارنجستان و پارس‌آبان با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود و ارزیابی عملکرد نیمه نخست آبان‌ماه نشان‌دهنده پویایی کارگاه‌ها است؛ امید می‌رود با استمرار این روند، آمار پایان آبان‌ماه با دستاورد‌های مهرماه برابری کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری واحد‌ها بیان کرد: از مجموع واحد‌های در دست تکمیل، بخش عمده‌ای از ستون‌ها و مراحل اجرایی به پایان رسیده و موارد باقیمانده نیز با تعهد پیمانکاران طی یکی دو ماه آینده تکمیل خواهد شد تا روند تحویل واحد‌ها به متقاضیان از ابتدای آذرماه آغاز شود.

لنجابی درخصوص وضعیت انتخاب واحد‌ها در یکی از پروژه‌ها خاطرنشان کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷۹۱ نفر واحد خود را انتخاب کرده‌اند و ۱۸۹ نفر به دلیل باقی‌ماندن واحد‌های تک‌خوابه و تمایل به دریافت واحد‌های دو یا سه‌خوابه فاز دوم، انصراف داده‌اند که فرم تعهدنامه مربوطه را تکمیل کرده‌اند؛ همچنین برای ۲۱۲ نفری که فرآیند انتخاب واحد را به اتمام نرسانده بودند، مهلت یک تا دو هفته‌ای در نظر گرفته شد تا با رفع مسدودی اسامی، امکان تکمیل ثبت‌نام فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: از مجموع ۱۲ هزار و ۵۵۶ نفر ثبت‌نامی در این بخش، صلاحیت هفت هزار و ۲۱۰ متقاضی تأیید شده که تاکنون برای سه هزار و ۴۳۹ نفر تأمین زمین صورت گرفته است؛ برای سایر متقاضیان فاقد زمین نیز در شهر‌های مختلف از جمله خمین، آشتیان، کمیجان و فرمهین، اراضی جدید از جمله زمین‌های دانشگاه آزاد و اراضی الحاقی پیش‌بینی شده که مراحل آماده‌سازی آنها در حال اجراست.

لنجابی از امضای تفاهم‌نامه واگذاری زمین به بنیاد مسکن خبر داد و افزود: روند پرداخت تسهیلات بانکی و مطالبات این بخش با همکاری شعب عامل و تفکیک پروژه‌ها در دست اقدام است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت منابع مالی و تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن عنوان کرد: در حوزه تسهیلات صندوق، دستورالعمل‌ها بر پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و تعیین‌تکلیف سهم آورده متقاضیان تأکید دارد و بر همین اساس، واحد‌های واجد شرایط به صندوق معرفی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به همکاری بانک مسکن در راه‌اندازی شعب تخصصی تصریح کرد: چهار شعبه عامل برای تسریع در روند امور بانکی پروژه‌هایی نظیر آرش، آرمین و پارس‌آبان معرفی شده‌اند و در سطح ملی نیز از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، سهم استان مرکزی مشخص و واریزی‌های مرتبط به حساب‌های بانکی منظور شده است.

لنجابی درخصوص تعاملات با بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن امضا و اراضی مورد نیاز در اختیار این نهاد قرار گرفت؛ همچنین برای تسریع در فرآیندها، ترک تشریفات قانونی از سوی هیئت نمایندگی انجام و ارزش زمین‌های تحویلی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان برای پوشش مطالبات و تسریع در اجرای پروژه‌ها منظور شد.

وی با اشاره به پیگیری تمدید تسهیلات بانکی بیان کرد: موضوع تمدید مشارکت مدنی تسهیلات بانکی از ۵۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان در بانک‌های مختلف از جمله صادرات، تجارت، ملی و مسکن پیگیری شده و جزئیات پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بالای ۶۵ درصد برای اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به ضرورت جذب هم‌زمان منابع صندوق، تسهیلات بانکی و اعتبارات دهک‌ها خاطرنشان کرد: برای تزریق سریع‌تر منابع مالی به کارگاه‌ها، پروژه‌ها تفکیک شده‌اند و همکاری سیستم بانکی و سامانه در پذیرش این ساختار، نقش مهمی در تسریع روند اجرای طرح‌ها خواهد داشت.