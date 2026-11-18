باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پیامی رحلت آیت‌الله‌العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس سره را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأسف خبر ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت، حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس سره را دریافت کردم.

آن فقیه ربانی که سراسر عمر پربرکت خویش را وقف تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین کرد؛ در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها - همان ایامی که همواره در احیای عزای آن حضرت کوشا بود- جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و به ملکوت اعلی پیوست.



آن فقیه نام‌آور در عرصه تحقیق و پژوهش، عمیق و ژرف‌اندیش بود و استدلال‌های عقلی را با مستندات نقلی درهم می‌آمیخت و جان و دل علاقمندان معارف الهیه را جلا می‌بخشید. در فقاهت، به دقت در مسائل فقهی و تبیین فروع مشهور بود و روش او امتداد مکتب اجتهادی بزرگان نجف به شمار می‌رفت.

در عرصه تبلیغ و منبر وعظ و خطابه، از اوان جوانی جایگاهی رفیع داشت و به نیاز اصلی مخاطبان پاسخ می‌داد و رسالت تبلیغی خود را با دردمندی و درد آشنایی توأم ساخته بود و برای ارتقاء سطح تبلیغ دینی و تعظیم شعائر مذهبی از هیچ کوشش مؤثری فروگذار نکرد و در احیاء عزای اهل‌بیت علیهم‌السلام، خصوصاً ایام فاطمیه و اقامه ماتم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نقشی بی بدیل ایفا کرد.

در تربیت شاگردان، دهه‌ها تدریس خارج فقه و اصول او میراثی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه بر جای گذاشت و جمع کثیری از عالمان فاضل در محضر او پرورش یافتند و از این رهگذر ده‌ها اثر علمی و فقهی و اصولی و حدیثی به جهان اسلام عرضه شد.

اینجانب به نمایندگی از سوی اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و ائمه‌جمعه سراسر کشور، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبرمعظم انقلاب، مراجع معظم تقلید و حوزه‌های علمیه خصوصاً حوزه علمیه مقدسه قم و به ویژه به بیت شریف ایشان به خصوص آقازادگان معظم و بالاخص آیت‌الله آقای صادق آملی‌لاریجانی و تمامی بازماندگان محترم، مستفیدان و علاقمندان آن عالم ربانی تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با موالیان کرامش و با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیهم را مسئلت دارم، و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.



محمدجواد حاج‌علی‌اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه