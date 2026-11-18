باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ساعدی فر معاون اعتبارات توسعه صادرات ایران با اشاره به تداوم ارائه خدمات بانکی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: این بانک نه‌تنها ارائه تسهیلات و خدمات خود را متوقف نکرد، بلکه با برگزاری جلسات مستمر و فوق‌العاده کمیته‌های اعتباری، روند تصمیم‌گیری و رسیدگی به درخواست مشتریان را بدون وقفه ادامه داد.

معاون اعتبارات توسعه صادرات ایران، اظهار کرد: پیش از این، مجموعه خدمات و تسهیلات قابل ارائه بانک توسعه صادرات ایران در قالب طرح «الماسان» معرفی شده بود که در نسخه جدید این طرح، دو خدمت جدید نیز به بسته مذکور اضافه شده است.

وی افزود: در این طرح، مجموعه‌ای از خدمات و تسهیلات بانک شامل تسهیلات ریالی سرمایه در گردش، تسهیلات خرید، تسهیلات ارزی سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی، انتشار اوراق در بازار سرمایه، ضمانت انتشار این اوراق از سوی بانک و همچنین کراس‌فاندینگ پیش‌بینی شده است.

ساعدی‌فر با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح معرفی جامع ظرفیت‌های بانک به مشتریان است، تصریح کرد: شرکت‌ها می‌توانند متناسب با نیاز خود از تمام خدمات این بسته به‌صورت یکجا یا به شکل مجزا استفاده کنند و برای بهره‌مندی از خدمات مختلف آن هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های این بانک از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت این: بانک به‌عنوان بانکی تخصصی در حوزه صادرات، مشتریان بزرگی دارد که عمدتاً در زمینه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی کشور مشغول هستند و انتظار این مشتریان از بانک، پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و صادراتی آنهاست.

وی ادامه داد: توسعه صادرات ایران در هر دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، هیچ‌یک از تسهیلات و خدمات خود را متوقف نکرد. حتی در روزهای جنگ نیز کمیته‌های اعتباری و ارکان تصمیم‌گیر بانک جلسات خود را به‌صورت مستمر برگزار کردند و در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل شد تا امور مشتریان با هیچ وقفه‌ای مواجه نشود.

ساعدی‌فر با اشاره به تداوم این روند پس از پایان جنگ بیان کرد: این حمایت‌ها پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد و بانک تلاش کرد خدمات مورد نیاز مشتریان را بدون وقفه ارائه دهد.

رشد عملکرد بانک تا ۱۲۰ درصد

وی با اشاره به عملکرد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه گفت: بر اساس آمارهای استخراج‌شده، عملکرد بانک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در برخی شاخص‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد و در بعضی بخش‌ها تا ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از خدمات بانک در این مدت قطع نشده و شرکت‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده بودند نیز در صورت مراجعه، متناسب با درخواست و نیازشان از تسهیلات، خدمات بانکی و امکان استمهال برخوردار شدند.

حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده معرفی‌شده از سوی وزارت اقتصاد

ساعدی‌فر درباره حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده نیز گفت: فهرست شرکت‌های آسیب‌دیده که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ابلاغ شده، در اختیار ما قرار گرفته است و بانک توسعه صادرات در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط، حمایت از این شرکت‌ها را در دستور کار دارد.

وی افزود: شرکت‌هایی که در این فهرست قرار دارند و از مشتریان بانک توسعه صادرات محسوب می‌شوند و در حوزه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. به‌ویژه شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالاهای اساسی و تأمین مواد اولیه فعالیت دارند، متناسب با نیاز و درخواست خود از خدمات و تسهیلات بانک بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به ارائه آمار تفصیلی حمایت‌های انجام‌شده از شرکت‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: آمار مربوط به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت اقتصاد و میزان تسهیلات و خدمات ارائه‌شده به آنها پیش‌تر در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است و آمادگی داریم جزئیات عملکرد بانک در این زمینه را نیز ارائه کنیم.