باشگاه خبرنگاران جوان – کشت برنج مهمترین فعالیت کشاورزی گیلان و تأمین آب همواره یکی از دغدغه‌های اصلی شالیکاران در فصل زراعی بوده است. بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی این استان شالیزار است که ۱۷۲ هزار هکتار از آن آبخور سد سفیدرود هستند و بقیه زمین‌های کشاورزی هم با استفاده از منابع آب محلی مانند چاه‌ها، رودخانه‌ها و آب بندان‌ها آبیاری می‌شوند.

سد سفیدرود بزرگترین سد مخزنی گیلان است که آب مورد نیاز ۷۲ درصد از شالیزار‌های استان را تأمین می‌کند. این سد بر روی رودخانه سفیدرود (در پایین دست محل تلاقی ۲ رودخانه قزل اوزن و شاهرود) در ۷۵ کیلومتری جنوب شهر رشت و در مجاورت شهر منجیل واقع شده است.

بارندگی‌های اخیر در کشور و استان گیلان و افزایش ذخیره آب پشت سد سفیدرود، سال زراعی خوبی را به شالیکاران این استان شمالی نوید می‌دهد.

افزایش ذخایر آبی سد سفیدرود و چشم‌انداز مثبت سال زراعی آینده

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این خصوص با اشاره به بارندگی‌های اخیر گفت: اگرچه در برخی مناطق مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شد، اما این بارندگی‌ها در افزایش ذخایر آبی سد‌ها نیز مؤثر بوده است.

او با اشاره به بهبود وضعیت ذخیره آب سد سفیدرود نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: افزایش منابع آبی می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های کشاورزی در سال زراعی پیش‌رو فراهم کند و این موضوع از جمله واقعیت‌های مثبتی است که باید در کنار مشکلات ناشی از بارندگی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار با تأکید بر نقش منابع آبی در پایداری تولیدات کشاورزی گیلان تصریح کرد: وضعیت ذخایر سد‌ها و تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، ارتباط مستقیمی با فعالیت تولیدکنندگان و اقتصاد استان دارد و بهبود این شرایط می‌تواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری برای سال زراعی آینده ایجاد کند.

سد سفیدرود در مدت مشابه پارسال تقریبا خالی بود

وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر آب پشت سد‌های استان گفت: به دنبال نزولات جوی مناسب در سال آبی جدید (۱۴۰۵-۱۴۰۶)، حجم ذخیره آب سد سفیدرود به ۴۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

او با بیان اینکه سد سفیدرود در مدت مشابه سال گذشته تقریبا خالی بود، افزود: در حال حاضر، ذخیره آب این سد به شرایط نرمال رسیده است.

گیلان، امیدوار به سال زراعی پیش‌رو

گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج ایرانی است. این استان رتبه نخست از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را در کشور دارد و رقم‌های بومی هاشمی و علی کاظمی بیشترین رقم کشت شده برنج در گیلان است. این استان با تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج سفید، بیش از ۳۵ درصد نیاز کشور به این محصول غذایی را تأمین می‌کند.

این گونه که پیداست استان گیلان به سبب افزایش بارندگی‌ها و همچنین افزایش ذخیره آب پشت سد سفیدرود نسبت به پارسال، از نظر آب کشاورزی سال زراعی خوبی پیش رو دارد.