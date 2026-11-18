باشگاه خبرنگاران جوان - سردارحسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی فعالیت غیر قانونی و جعلی یک شرکت زیارتی در شهرستان‌های غرب مازندران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند، اعضای باند کلاهبرداری را که با ایجاد یک شرکت صوری اقدام به جعل فیش‌های زیارتی حج عمره کردند، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: اعضای این باند که برای جلب اعتماد شهروندان و دستگاه‌های متولی طی چند مرحله اقدام به اعزام حجاج به سرزمین وحی کرده بودند و در ادامه با جعل فیش‌های زیارتی حج عمره به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال قصد فروش و توزیع آن در سطح استان را داشتند با کار اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی و هماهنگی قضائی شناسایی و دستگیر شدند.

سردار مفخمی افزود: اعضای این باند پیش از آنکه بتوانند این فیش‌های جعلی را در اختیار شهروندان قرار دهند، بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

منبع:پلیس مازندران