باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید بعیدی‌نژاد با اشاره به اهمیت راهبردی استان و ایجاد شبکه میان تمامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای نخستین بار، تصریح کرد: توسعه راه‌ها و اتصال مرزها به شبکه بزرگراهی کشور زمینه دسترسی آسان‌تر و جهش اقتصادی استان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اسناد تاریخی به‌جا مانده از دوران عثمانی گفت: اسناد و مدارک معتبر تاریخی نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های بیگانگان برای جدا کردن برخی مناطق، تمامی اقوام این استان در طول تاریخ با انسجام ملی بی‌نظیر، بر تعلق خاطر خود به ایران واحد تأکید داشته‌اند.

معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی در پایان، توسعه مراکز فرهنگی و اماکن تاریخی را بستر مناسبی برای جذب گردشگران خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی دانست و ابراز امیدواری کرد که این استان با همت مسئولان به یکی از قطب‌های ثروت و آبادانی کشور تبدیل شود.