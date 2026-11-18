باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - علی‌اکبر ورمقانی، در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با اشاره به اهمیت مطالعه در پیشرفت جامعه اظهار کرد: دانایی و توانایی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و کتاب یکی از مهم‌ترین منابعی است که انسان می‌تواند از طریق آن به دانش و آگاهی دست پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ منبع و ابزار جدیدی نمی‌تواند جایگاه کتاب را به‌طور کامل بگیرد، افزود: فضای مجازی، منابع الکترونیکی و شیوه‌های جدید دسترسی به اطلاعات هرکدام ارزشمند هستند، اما کتاب همچنان زمینه تفکر، تدبر، تمرکز و افزایش دانش را فراهم می‌کند.

ورمقانی با بیان اینکه مطالعه باید در حوزه‌های مختلف و متناسب با علایق افراد دنبال شود، گفت: باید فرهنگ کتابخوانی را در خانواده‌ها نهادینه کنیم، فرزندانمان را به مطالعه تشویق کنیم و کتابخانه را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کنیم تا کتاب در جامعه به جایگاه واقعی خود برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران در حوزه علم، ادبیات و کتاب اظهار کرد: برای جامعه‌ای با این ظرفیت‌ها، وضعیت فرهنگ مطالعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و همه تلاش کنیم جایگاه کتابخوانی در کشور ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی در استان عنوان کرد: از فرمانداران خواسته شده توجه بیشتری به انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی و مسائل مربوط به این مراکز داشته باشند و در جلسات استانی نیز موضوع حمایت از کتابخانه‌ها با حضور مسئولان شهرستانی دنبال شده است.

ورمقانی ادامه داد: در موضوع سهم قانونی شهرداری‌ها از حمایت کتابخانه‌های عمومی نیز تأکید شده است که کوتاهی احتمالی در انجام وظایف قانونی باید پیگیری شود و شهرداری‌هایی که از مسئولیت خود عدول می‌کنند، از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه حمایت از کتابخانه‌ها به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد، گفت: تأمین منابع و امکانات باید از طریق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها، فرمانداران، استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان و خیرین دنبال شود تا کتابخانه‌ها از امکانات بیشتری برای ارائه خدمات برخوردار شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان همچنین بر نقش ائمه جمعه و ماموستایان در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و افزود: همه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی باید برای تشویق مردم به کتابخوانی به میدان بیایند.

ورمقانی کتاب را یکی از بستر‌های اصلی توسعه انسانی و پایدار دانست و بیان کرد: توسعه متوازن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری نیازمند تقویت دانش و توانمندی نیروی انسانی است و مطالعه در این مسیر نقش اساسی دارد.

وی در پایان با قدردانی از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: باید با همکاری و هم‌افزایی، کتاب را از غربت خارج کنیم و فرهنگ مطالعه را در کشور و به‌ویژه استان کردستان بیش از گذشته گسترش دهیم؛ چراکه کتاب بستر دانایی، آگاهی، برکت و پیشرفت است.