باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( چهارشنبه، ۲۷ آبان) مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ را بررسی کرده و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، ماده ۱۵ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

هر تبعه خارجی که مرتکب اقدام مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر به جرم ارتکابی یا سایر محرومیت‌های قانونی به موجب این قانون یا سایر قوانین، به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰۰ یورو تا ۱۰ هزار یورو محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، اعمال محدودیت‌ها و مجازات های مقرر در این قانون در خصوص تبعه خارجی مرتکب، مانع اعمال سایر محدودیت مجازات ها و احکام مقرر در سایر قوانین در خصوص وی نیست.