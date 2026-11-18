باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی در اجلاسیه بین‌المللی بانوان پیرغلام، مداحان، شاعران و خادمان آستان مقدس اهل‌بیت (ع) که با حضور مهمانان داخلی و نمایندگان کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت در تالار وحدت ارومیه در حال برگزاری است، ضمن خیر مقدم به مدعوین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، استان آذربایجان غربی را سرزمین مجاهدت، وحدت، غیرت و همزیستی توصیف کرد.

وی با استناد به واقعه عاشورا حضرت زینب (س) را نخستین خبرنگار و راوی زن تاریخ دانست که با جهاد تبیین اجازه نداد صدای حقیقت در پسِ هیاهوی دشمن خاموش شود.

الهامی اظهار کرد: در منطق اسلام زن صرفاً شاهد حوادث نیست بلکه صاحب رسالت، اندیشه، تریبون و مسئول صیانت از حقیقت است از این رو بانوان ستایشگر و مداح امروز نیز در امتداد یک رسالت تاریخی و تمدنی قرار دارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مداحی بانوان باید از سطح اجرای آیین‌ها به مرجعیت فرهنگی و روایتگری آگاهانه ارتقا یابد؛ شناسایی و شبکه‌سازی به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعاتی هیئت‌های فعال، مداحان، شاعران و خادمان بانو؛ توانمندسازی به منظور حمایت از دوره‌های آموزشی شعر و ادبیات آیینی، تاریخ عاشورا، فن بیان، سواد رسانه‌ای و مدیریت تشکل‌ها؛ عدالت فرهنگی برای فراهم‌سازی دسترسی عادلانه هیئت‌های بانوان در شهرستان‌ها و مناطق روستایی و مرزی؛ حمایت از تشکل‌های مردمی برای تقویت ارتباط و تعامل میان هیئت‌های بانوان و دستگاه‌های اجرایی؛ هویت‌بخشی با هدف معرفی الگوها و تجربیات موفق بانوان پیشکسوت در سطوح ملی و بین‌المللی؛ و دیپلماسی فرهنگی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بانوان ستایشگر حسینی برای توسعه فرهنگی و تعاملات فرامرزی جهان اسلام را شش اولویت راهبردی دفتر امور بانوان استانداری را در این حوزه برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه تصویری از ظرفیت‌های راهبردی استان آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: این استان با دارا بودن ۴۹ درصد جمعیت زنان، تقدیم بیش از ۷۰۰ زن شهیده، ۱۲۶۱ بانوی جانباز و آزاده، فعالیت ۵۸۳ هیئت بانوانی و بیش از ۲۰۰۰ مداح و ستایشگر از قطب‌های برجسته کشور در حوزه زنان است.

الهامی با اشاره به حضور اثرگذار بانوان آذربایجان غربی در عرصه‌های علمی، ورزشی همچون فاطمه مجلل، قهرمان المپیک، کارآفرینی و مدیریتی افزود: اختصاص بیش از ۱۱ درصد از مدیریت ارشد استان، انتصاب سه بانوی فرماندار و پنج بانوی مدیرکل گواه عزم مدیریت عالی استان بر بهره‌گیری از شایستگی‌های زنان در فرآیند تصمیم‌سازی و توسعه پایدار است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار، صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی و تمامی نهادهای اجرایی و مردمی دست‌اندرکار برگزاری این اجلاسیه ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی بزرگ سرآغاز فصل نوینی از همدلی، هم‌افزایی و دیپلماسی فرهنگی میان بانوان مسلمان در ترویج گفتمان مقاومت و فرهنگ عاشورایی باشد.

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