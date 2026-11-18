باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران امروز در سفر به خراسان‌شمالی و همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان»، با خانواده شهید نادری در بجنورد دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیمان جبلی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نادری، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده این شهید تجلیل کرد و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان تاکید داشت.

رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در رویداد ملی «ایران‌جان» به خراسان‌شمالی سفر کرده است، در بدو ورود به بجنورد مورد استقبال بهمن نوری، استاندار خراسان‌شمالی، قرار گرفت.

در جریان این سفر استاندار و رییس سازمان صداوسیما با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه استانداری، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شهید نادری متولد فروردین‌ماه ۱۳۴۴ بود که از طریق بسیج به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و در ۱۸ سالگی در جریان عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دیدار با خانواده شهدا، فرصتی برای پاسداشت ایثار و فداکاری نسلی است که در دوران دفاع مقدس از جوانی و زندگی خود گذشتند تا امنیت و استقلال کشور حفظ شود.

«ایران‌جان»؛ روایت ظرفیت‌های خراسان‌شمالی در رسانه ملی

سفر رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به خراسان‌شمالی در چارچوب برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» انجام شده است؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌ها، داشته‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور در رسانه ملی برگزار می‌شود.

رویداد ملی «ایران‌جان» از ۲۳ آبان‌ماه در خراسان‌شمالی آغاز شده و با مشارکت بیش از ۱۰۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری این استان را در معرض دید مخاطبان قرار داده است.