باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت اماراتی «ادنوک للامداد والخدمات» اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه سه‌شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفته است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از خدمه کشتی همچنان مفقود است و عملیات جست‌و‌جو و نجات با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط ادامه دارد.

بر اساس این بیانیه، سایر خدمه کشتی با سلامت از آن تخلیه شده‌اند. همچنین ۱۱ نفر از خدمه مجروح شده‌اند که افراد نیازمند، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

ادنوک تاکید کرد که اولویت اصلی این شرکت، حمایت از عملیات جست‌و‌جو و نجات و ارائه کمک به خدمه و آسیب‌دیدگان این حادثه است. این شرکت همچنین بر اهمیت حفاظت از دریانوردان و تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی تاکید کرد.

منبع: النشره